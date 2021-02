vor 17 Min.

Leserbriefe zur Impf-Affäre im Kreis Donau-Ries

Viele Menschen regen sich über die frühzeitigen Impfung von Landrat, OB und Krankenhaus-Vorständen auf. Andere finden die Berichterstattung unangemessen.

Dass viele Prominente früher als vorgesehen eine Impfung erhalten haben, ist bereits seit über eine Woche bekannt. Doch auch nun beschäftigt das Thema und unsere Berichterstattung darüber immer noch viele Leser. Einige halten die Würdenträger für ungeeignet, ihr Amt auszuüben, andere werfen uns hetzerische Berichterstattung vor. Wir haben die Zuschriften hier für Sie gesammelt.

Warum wird aus den Impfungen ein Politikum gemacht?

Frau Wild gelingt es in ihrem Artikel, wenigstens mal dem emotionalen Entsetzen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Selbst wenn sie bestrebt ist, auch die „andere Seite zu Wort kommen zu lassen“, bleibt der Rest einer janusköpfigen Zwistigkeit unterschwellig erhalten - dies geht auch nicht anders, denn eine Beurteilung, geschweige denn ein Urteil, steht hier keinem zu, der nicht eine detaillierte Kenntnis hat. Zumindest ist ganz deutlich zu erkennen, in welchem geistigen Wohnzimmer manche Menschen mit blanken Nerven leben! Abgesehen von Entgleisungen in den Vorwürfen und verbalen Ausdrucksweisen bekommt die Angelegenheit doch zunehmend ein G’schmackerl!

Fakt ist letztlich, dass drei arglose Politiker notgedrungen geimpft wurden. Man möge doch zunächst bitte bei den „Veranlassern“ recherchieren. Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Spahn ließen sich unter Vorbildcharakter öffentlich gegen Grippe impfen, in einer Zeit, als wir Hausärzte dem Volk an der Basis klar machen mussten, dass kein Impfstoff zur Verfügung steht. Der Covid-Impfung läuft auch nicht die ganze Bevölkerung mit „fliegenden Fahnen“ nach, womit diese drei Dosen doch auch einen Motivationsschub hätten darstellen können! Lass sein wie’s mag in diesen Tagen, da nicht mal mehr das Nichtverstehen verstanden wird, warum wird daraus ein Politikum gemacht?

Prahlend zu verkünden, man sei nicht geimpft obschon man in der gegebenen Situation gar nicht gefragt war, ist ebenso daneben wie von Vorteilsnahme zu reden, wo das Wort doch bitte erst mal zu buchstabieren wäre.

Nach einem Jahr Ausnahmesituation, die wir in der Praxis an der Basis bestens gemanagt haben, könnten wir uns über viel aufregen, was das Volk heute auch nicht ertragen würde! Für obige Situation bahnt sich jedoch ein hintergründiges „wer nachdenkt, dem reicht’s“ an und für manchen wäre es besser gewesen sich nicht zu äußern.

Dr. Alfred Rucker , Hausarzt aus Rain

Zu den Impfungen von Landrat, Oberbürgermeister und Bischof: Macht verdirbt

Die DZund viele andere Zeitungen haben ausführlich über die Corona-Impftermine von Kommunalpolitikern und hochgestellten Augsburger Kirchenvertretern berichtet. Aus meiner Schulzeit ist mir ein Brief des römischen Anwaltes und Senators Plinius dem Jüngeren in Erinnerung. Dort heißt es „Macht verdirbt …“

Manfred Kraus , Donauwörth

Impfdrängler im Landkreis Donau-Ries: Sieht so christliches Handeln aus?

Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und eine Online-Petition einberufen. Wer das „C“ für christlich auf dem Parteibuch hat, sollte auch so handeln. Die Nächstenliebe von Herrn Landrat Rößle und dessen Stellvertreterin Frau Marb haben wir nun kennengelernt.

Richard Reiter, Holzheim

Landrat und Oberbürgermeister geimpft - und Risikopatienten warten

Sehr geehrter Herr Rößle, werter Herr Sorré!

Als ehemaliger Landkreisbürger verfolge ich regelmäßig mit Interesse die Geschehnisse in der alten Heimat. Sind dies doch die Wurzeln, wo man aufgewachsen ist. Sprachlos machen mich jedoch leider Ihre Äußerungen über die erhaltenen Impfungen. Jeder würde Ihnen einen eingestandenen Fehler zugestehen, wenn dies nur einmal passiert. Sie wurden überrumpelt, hatten keine Zeit zum Nachdenken, alles in Ordnung und noch nachvollziehbar. Leider haben Sie diesen Fehler jedoch zweimal begangen, weil Sie sich (so vermute ich) auch die Zweitimpfung geben haben lassen. In dem zeitlichen Abstand zum Zweittermin hätten Sie sich mit dem Thema umfangreich beschäftigen und abwägen können und ein großes Vorbild sein können.

Das öffentliche Interesse war zunehmend auf Sie gerichtet. Sie hätten auf die zweite Impfung derzeit verzichten können, um einem Hochrisikopatienten diese (dann als Erstimpfung) zu ermöglichen. Später in der Impfreihenfolge hätten Sie sich wie jeder andere auch einreihen können. Und dies wäre sehr einfach gewesen, und lässt sich auch nicht beschönigen. Dieses Zurückstehen hätte Ihnen mit Sicherheit großen Respekt eingebracht. So bleibt leider ein mehr als fader Beigeschmack. Überspitzt könnte man auch sagen: Fehler gemacht, eingestehen und Reue zeigen und den Rest einfach aussitzen. Dies dient wahrlich nicht, das zunehmende Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Politik abzubauen. (...) Mir war es ein sehr großes Anliegen, diese Zeilen zu verfassen, da ich familiäre und bekannte Hochrisikopatienten im Landkreis kenne, die leider auch trotz ihres hohen Alters und Vorerkrankungen noch immer auf Impftermine warten.

Matthias Friedenberger, Kirchdorf an der Iller

Impfdrängler zeigen "Ich-zuerst-Mentalität"

Von meiner Heimatzeitung erwarte ich, dass sie bei besonders herausragenden Vorkommnissen im Landkreis, gründlich und vorurteilsfrei recherchiert und dann emotionslos und wahrheitsgetreu darüber berichtet. Dabei lässt es sich nicht vermeiden, dass den Betroffenen auch kritische und unangenehme Fragen gestellt werden, insbesondere dann, wenn es um die Aufklärung von Missständen geht. Genau das hat Herr Treumann getan. Danke für dieses aufschlussreiche Interview. Es hat mir und bestimmt vielen Bürgern die Augen geöffnet. Wer die Interview-Führung nun kritisiert, hat ganz offensichtlich die Tragweite dieser „Ich-Zuerst-Mentalität“ nicht begriffen. Es geht nämlich hier in erster Linie nicht darum, dass der Landrat und weitere 114 Personen, unberechtigt die Impfung erhalten haben, sondern einzig und allein darum, dass 115 Personen der höchsten Priorität oder schwerkranke Menschen dadurch nicht geimpft werden konnten, die deswegen möglicherweise entweder bereits gestorben sind oder noch sterben werden.

Günther Badis, Kaisheim

Impfungen in Donauwörth: Manche sind gleicher

Es ist doch so: Alle Menschen sind gleich, nur manche sind gleicher. Diese „Gleicheren“ sind sicher auch die Ersten, die bei einem noch ernsteren Fall im sicheren Bunker sitzen, während das gemeine Volk das Nachsehen hat. Welche Moral. Die Begründungen, weshalb man eine Impfung bekommen hat, sind einfach nur peinlich, ebenso die Einsicht, dass man im Nachhinein vielleicht anders gehandelt hätte. Es bleibt der Trost: Die nächsten Wahlen kommen bestimmt.

Renate Höfle , Münster

