Letzte Rettung für tausende Primeln aus Rain

In der Gärtnersiedlung in Rain geht es rund. Die Primeln werden verpackt und zu den Gartenmärkten in Bayern verschickt. Diese öffnen Montag wieder.

Mit einigen Tricks konnte das Wachstum der Frühlingsblüher gedrosselt werden. Jetzt sollen sie am Montag in den Gartencentern stehen.

Von Helmut Bissinger

Dass Baumärkte und Gartencenter ab Montag wieder öffnen dürfen, ist für die Gärtnersiedlung in Rain eine mehr als gute Nachricht. Vergangenen Frühling landeten 100.000 Primeln im Kompost. Dieses Mal, gab es ein glücklicheres Ende für die Blumen.

Wo es nur ging, haben die Betriebe in der Gärtnersiedlung in Rain in den vergangenen Wochen die Temperatur gedrosselt. Jetzt haben sie die Scheiben der Gewächshäuser aufgerissen. Denn jetzt sollen die Primeln blühen. „Die Strategie hat ganz gut funktioniert“, erzählt Stefan Glöde, Geschäftsführer des Gärtner-Zusammenschlusses in Rain. Gölde strahlt, wie sich trotz Maske erkennen lässt, denn endlich kann die Ware raus.

Primeln aus Rain: Endlich kann die Ware raus

Die sieben Unternehmen in der Gärtnersiedlung beliefern mit ihren Pflanzen vornehmlich die Firma Dehner, die ihre Filialen in Deutschland und Österreich damit versorgt. „Es ist noch nicht zu spät“, sagt Gölde. „Eine Woche später und wir hätten Tausende von Pflanzen vernichten müssen.“ Nun aber werde die Ware am kommenden Montag in den Gartenmärkten stehen „und das in voller Pracht“.

Hauptsächlich um die Primeln, aber auch um Stiefmütterchen, Gänseblümchen und Narzissen hatte sich Gölde versorgt. Wenn nun für die Branche der Lockdwon fällt, sei dies eine große Erleichterung. Mehr als hundert Lastkraftwagen wurden in den letzten Tagen in Rain mit Pflanzen beladen - „bis obenhin“. „Das war ein Kraftakt für alle“, berichtet Gölde. Nun sei wieder Platz da, um neue Blumen heranzuziehen. Nach den Primeln kommen die Geranien und Balkonpflanzen aller Art.

Tausende von Gänseblümchen warten in den Gewächshäusern in Rain auf Sonne, Wärme und Hobbygärtner, die sie einpflanzen. Bild: Gärtnersiedlung

Es sind hauptsächlich Saisonarbeiter aus Rumänien und anderen Ostblock-Ländern, die dafür versorgen, dass die Ware nicht in den riesige Gewächshäusern vergammelt. Die Situation ähnelt ein bisschen an den ersten Lockdown im Frühjahr 2020. „Auch damals haben wir gezittert, dass unsere Arbeit am Ende nicht umsonst war“, berichtet Gölde.

Damals habe man aber 100.000 Pflanzen auf den Kompost geworfen. „Das noch einmal zu erleben, wäre schlimm gewesen“. Es sei schön, dass die Politik erkannt habe, dass man es mit verderblicher Ware zu tun habe.

