08:43 Uhr

Licht aus: Stadt Donauwörth setzt Zeichen für Klimaschutz

In Donauwörth gehen am Samstag die Lichter aus.

Die Große Kreisstadt und der Verein Transition Town beteiligen sich an der "Earth Hour 2020". Dabei wird das Licht weltweit für eine Stunde gelöscht. Donauwörth geht sogar noch weiter.

Auch dieses Jahr beteiligen sich die Große Kreisstadt Donauwörth und der Verein Transition Town Donauwörth an der „Earth Hour 2020“, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. „Die Earth Hour ist ein weltweit symbolischer Akt, um die Menschen für den hausgemachten Klimawandel zu sensibilisieren“, so der Energiebeauftragte der Stadt Donauwörth, Andreas Reiner. Dabei wird weltweit am Samstag, 28. März, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr das Licht ausgeschaltet.

Auch Privatleute können mitmachen

„Donauwörth geht dabei mit gutem Beispiel voran und wird statt nur einer Stunde am Samstag gleich das ganze Wochenende das Licht ausschalten“, so Reiner. Der Turm des Liebfrauenmünsters, das Rieder Tor, das Maximilium, das Rathaus und die Spitalkirche werden über das Wochenende nicht beleuchtet, weitere Gebäude sind in Planung. Auch wenn keine Veranstaltungen stattfinden, können Privatleute daheim für eine Stunde oder länger das Licht löschen und so mitmachen.

„Unser Ziel, nachhaltiger zu leben spiegelt sich direkt in der Earth Hour wider“, so Kathrin Gleißner, Vorsitzende des Vereins. „Umwelt- und Klimaschutz sind für uns eine Selbstverständlichkeit, darum machen wir auch mit.“ (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen