Lichtblick in Corona-Zeiten: Ein Preis fürs Theater Donauwörth

Plus Mit der Freilicht-Inszenierung „My Fair Lady“ vom vergangenen Sommer war die Truppe „mit Abstand die Beste“ in Bayern. Der Verband Bayerischer Amateurtheater zeichnet das Stück aus.

Noch trauert das Ensemble des Theaters Donauwörth über die coronabedingte Absage des geplanten Freilichtspiels 2020. Doch während der Verein augenblicklich über den erzwungenen Stillstand bekümmert ist, flattert da eine Nachricht ins Haus, die geeignet ist, die Tränen zumindest ein wenig zu trocknen: Für die vergangene Inszenierung „My Fair Lady“ wird das gesamte Team mit dem ersten Preis des Verbandes der Bayerischen Amateurtheater im Bereich Boulevardtheater ausgezeichnet. Diese Anerkennung wird alle zwei Jahre verliehen.

75 Bewerber in fünf Kategorien

700 Vereine gehören dem Landesverband als Mitglieder an. 75 Bewerber hat es für 2019 in fünf Kategorien (Kinder– und Jugendtheater, Schauspiel, Boulevard, Mundarttheater und Figurentheater) gegeben. Die Donauwörther haben einen der fünf ersten Plätze ergattert. Und die Jury spart nicht mit Lob: „Sie waren in ihrem Genre mit Abstand die Besten!“, wie Landesspielleiter Gerhard Berger auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. „Der Verein hat eine rundum gelungene Produktion abgeliefert, die mit Sicherheit dem Vergleich mit jeder Profibühne standhält. In dieser geschlossenen Inszenierung gibt es keinen einzigen Ausreißer nach unten!“

Das bekannte Musical vor opulenter Kulisse

Zur Erinnerung: Im Sommer 2019 hatte die Truppe um Spielleiter Wolfgang Schiffelholz das bekannte Musical „My Fair Lady“ mit den Ohrwürmern von Frederick Loewe aufgeführt – wie immer in großer Besetzung vor opulenter Kulisse am Mangoldfelsen. Es war zugleich Schiffelholz’ letzte von 25 Freilicht-Produktionen, mit der er sich aus der Position des Regisseurs verabschiedete. Und was ist das für ein Abschied, der nun auch noch von berufener Seite quasi den Ritterschlag erhält!

Die beiden Hauptdarsteller der Produktion 2019: Eliza Doolittle (Marion Sewald) und Professor Higgins (Bernd Zoels).

Eine Fülle von Kriterien

Wie Gerhard Berger vom Verband erläutert, bewertet die Jury eine große Anzahl von Kriterien. Dabei geht es um alles, was zum Gesamteindruck letztendlich beiträgt: Themenauswahl, Requisiten, Musik, Sprache, Identifikation der Spieler mit ihren Rollen, um das non-verbale Spiel, die Ensembleleistung, Bühnenbild, Technik, Spielfreude und so weiter.

„Wir können natürlich nicht jede Produktion live anschauen“, schildert der Landesspielleiter das Vorgehen der Jury. „Wir verlassen uns da auf die eingesandten DVD-Aufzeichnungen.“ Das Theater Donauwörth habe seine Möglichkeiten voll ausgeschöpft, sagt Berger und erwähnt neben der „ausgezeichneten Besetzung“ unter anderem auch das „intelligente Bühnenbild“ und die insgesamt hohe Glaubwürdigkeit der Mimen.

„Wir haben dazu gelernt und sind mutiger geworden“

Für Wolfgang Schiffelholz persönlich ist diese besondere Auszeichnung „das Sahnehäubchen für meine Arbeit als Regisseur.“ Mit jeder der 25 Freilicht-Inszenierungen ist die Truppe gewachsen. „Wir haben dazugelernt und sind mutiger geworden“, sagt er. „Dass diese stetige Steigerung und starke Gemeinschaft nun dazu geführt hat, dass wir in Bayern ausgezeichnet wurden, erfüllt mich für alle Beteiligten mit Stolz und Genugtuung.“ Für den Verein schätzt er die Ehrung als Meilenstein und Herausforderung für die Zukunft. „Gerade jetzt in Pandemiezeiten, wo Krisenstimmung herrscht, richtet das so manchen wieder auf.“

Wolfgang Schiffelholz empfindet den jetzigen Zeitpunkt der Preisbekanntgabe als den „unbewusst richtigen“: „Er ist wie ein glänzendes Licht in dunkler Zeit, das uns allen sagt: Es geht weiter, nur den Mut nicht verlieren. Wir sind eine starke Gemeinschaft, die auch solche Schicksalsschläge überwinden wird. Und dass wir auf dem richtigen Weg waren und sind, belegt die hohe Anerkennung, die uns zuteil wurde. Daran nach der Pandemiezeit wieder anzuknüpfen ist unser Ansporn.“

Sich entspannt zurücklehnen, als Zuschauer auf der Tribüne des Freilichttheaters Platz zu nehmen: Das ist künftig Wolfgang Schiffelholz’ Rolle. Der bisherige Spielleiter und Vorsitzende des Theaters Donauwörth zieht sich aus beiden Funktionen zurück. Nach 44 Jahren gibt er diese Ämter ab. Bild: Sahliger

Am 4. Juli hätte die Preisverleihung sein sollen

Eigentlich hätten sich nun die Mitglieder des Theaters Donauwörth auf den 4. Juli freuen dürfen. Auf den Tag der Preisverleihung nämlich in der Landsberger Stadthalle. Eigentlich! Denn schon jetzt steht fest, dass Corona diesem Ereignis einen Strich durch die Rechnung macht. „Wir versuchen jetzt, das Ganze auf Oktober oder November zu verschieben“, schaut Gerhard Berger nach vorne, „oder aber auf das Frühjahr 2021.“ Ob Ministerpräsident Markus Söder dann zur Verfügung stehen kann, ist noch ungewiss. Der Landesvater war als Schirmherr der Veranstaltung vorgesehen gewesen.





Lesen Sie dazu auch, was unsere Kritikerin über die Premiere geschrieben hat:

„My fair Lady“: So war die Premiere am Mangoldfelsen

Und das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ein Regisseur wird zum Zuschauer