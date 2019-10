vor 5 Min.

Liebe, Lügen, Leberkäs

Bei der Theatergruppe Druisheim geht es heuer um die Wurst. Premiere ist am 16. November

Von Daniel Weigl

Um die Wurst geht es in diesem Jahr beim Theaterstück in Druisheim. Die Theatergruppe präsentiert auf der Bühne im Druisheimer Schützenheim den Dreiakter von Jürgen Schuster „Liebe, Lügen, Leberkäs“. Premiere ist am 16. November.

Die Traditionsmetzgerei Säuling – geführt von Metzgermeister Jakob Säuling und seiner Frau Anni – hat schlechte Zeiten erlebt. Darum geht es im Stück. Seit der neue Geselle Fritz an Bord ist, läuft es wieder etwas besser, weil Fritz durch innovative Ideen neuen Schwung in den Laden gebracht hat. Das sieht Jakob aber nicht so, und außerdem ist es ihm ein Dorn im Auge, dass Fritz mit seiner Tochter Carolin angebandelt hat.

Als sich dann Fritz auch noch bei dem Wettbewerb der Metzgerinnung anmeldet, sieht Jakob seine Felle davonschwimmen und versucht mit allen Mitteln, dagegen zu arbeiten. Seine ruppige Art ist dabei allerdings nicht sehr hilfreich. Am Schluss sieht er sich gezwungen, die Hilfe des Gugger Michels in Anspruch zu nehmen.

Dieser hat, seit er sein Augenlicht verloren hat, besondere Fähigkeiten und verdient sein Geld mit esoterischen Beratungen und Sitzungen. Unter anderem auch bei Jakobs Frau Anni. Ganz nebenbei werden auch noch die übrig gebliebene Bäckerstochter Fanny und der schüchterne Postbeamte Georg verkuppelt. Dabei hat das junge Pärchen Carolin und Fritz erheblich seine Finger im Spiel.

Termine: Samstag, 16. November (Kinder- und Seniorenvorstellung) 13.30 Uhr, Samstag, 16. November, 19 Uhr, Sonntag, 17. November 19 Uhr, Freitag, 22. November 19 Uhr, Samstag, 23. November 19 Uhr, Sonntag, 24. November 19 Uhr, Freitag, 29. November 19 Uhr und Samstag, 30. November 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Johanna Hosp unter Telefon 09078/1352 oder per Mail an johanna.hosp@druisheim.de

