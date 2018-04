12:31 Uhr

Lieber Pipi Langstrumpf als Winnetou

Am Montag ist Internationaler Kinderbuchtag. Oft gehören Kitas und Grundschulen zu den häufigsten Nutzern der Büchereien in der Region. Dieses Bild stammt vom Besuch der dritten und vierten Klassen in der Bücherei Fünfstetten.

Expertinnen berichten, welche Klassiker und aktuellen Autoren gefragt sind und wie Kinder fürs Lesen begeistert werden können.

Von Christian Mühlhause

Lesen ist für Evelyn Leippert-Kutzner, Leiterin der Donauwörther Stadtbibliothek, eine Herzensangelegenheit. Ihre Methode, wie sie auch Kinder dafür begeistern will, ist ein bisschen gemein, funktioniere aber super, sagt sie. „Ich lese Passagen aus Büchern vor und höre an der spannendsten Stelle einfach auf. Wollen die Kinder wissen, wie es weitergeht, müssen sie das Buch selber in die Hand nehmen.“

Am Montag, 2. April, steht der Nachwuchs noch mehr im Fokus als sonst, dann ist Internationaler Kinderbuchtag. Vor allem der Nachwuchs aus den Kindertagesstätten und den Grundschulen gehört zu den treusten Nutzern der Bibliotheken im Landkreis. In Donauwörth gehen laut Leippert-Kutzner über 60 Prozent der Ausleihen auf sie zurück. Auch in Fünfstetten sind es mehr als 50 Prozent, sagt Christine Dippner, ehrenamtliche Leiterin der Bibliothek. Dass der Wert so hoch ist, ist kein Zufall, sondern Ergebnis gezielter Arbeit. „Wir arbeiten sehr eng mit den Kindertageseinrichtungen und der Grundschule zusammen und warten nicht bis die Kinder zu uns kommen“, erklärt Dippner das Konzept und den Erfolg.

So wird es auch in Donauwörth und anderen Kommunen gehandhabt. Allein an der Grundschule in Riedlingen sind laut Leippert-Kutzner 30 sogenannte Medienboxen unterwegs, aus denen sich die Kinder bedienen können. Die Kisten stehen über mehrere Wochen in der Schule und stehen in dieser Zeit jeder Klasse mal zur Verfügung , bevor sie in die Stadtbibliothek zurückgehen. Das System hat sich bewährt und wird unter anderem auch in Fünfstetten angeboten.

Was gelesen wird, hat sich im Laufe der Jahre aber doch spürbar verändert. Erich Kästner und Karl May, Schöpfer von „Winnetou“, haben einen schweren Stand bei der jungen Leserschaft. Immer seltener greifen die Kinder zu ihren Werken. „Karl May ist eigentlich gar kein Thema mehr“, sagt Leippert-Kutzner.

Bücher von Astrid Lindgren sind nach wie vor beliebt

Anders sei es mit Astrid Lindgrens Büchern. Pippi Langstrumpf und andere Helden aus ihrer Feder erfreuten sich nach wie vor großen Interesses. Zu den neueren Autoren, die besonders häufig ausgeliehen werden, gehört unter anderem Mary Pope Osborne. Ihre Bücherreihe „Das magische Baumhaus“ erfreue sich ebenso wie Margit Auers Serie „Die Schule der magischen Tiere“ großer Beliebtheit sagt Dippner. Die Jugendlichen greifen unter anderem sehr gern zu „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ von John Green. Einem Liebesdrama, das in einem Krankenhaus spielt, so die Donauwörther Kollegin.

Und dann sind da noch die Bücher, die Leippert-Kutzner als Glücksfall für den Buchhandel und die Bibliotheken bezeichnet, allen voran die Harry-Potter-Reihe. „Das sind Werke, die vom kleinen Kind bis zum Rentner alle faszinieren und die immer noch sehr stark bei uns nachgefragt werden, obwohl der letzte Band schon vor ein paar Jahren erschienen ist. Das hat für einen spürbaren Zuwachs an Anmeldungen bei uns gesorgt.“ An „Harry Potter“ oder auch „Star Wars“ lässt sich noch ein weiteres Phänomen beobachten. Läuft gerade der Film, steigt auch das Interesse am dazugehörigen Buch spürbar. In Donauwörth reagierten die Verantwortlichen Ende vergangenen Jahres mit einer „Star-Wars-Ecke“ auf dieses Phänomen. Dort gab es dann unter anderem auch Hörbücher zu der Reihe. „Das haben wir gemacht, damit die Fans nicht lange suchen müssen“, so Leippert-Kutzner.

Was aus ihrer Sicht auch sehr wichtig ist: Es gebe inzwischen viel mehr differenzierte Literatur, die den unterschiedlichen Wünschen von Mädchen und Buben Rechnung trägt. Die Buben bevorzugten in der Tendenz weniger Text, griffen eher zum Sachbuch und begeisterten sich stärker für Comics. Was bei letzterem Genre überrascht: Die Mickey-Mouse-Taschenbücher bestellen die Donauwörther immer wieder neu, weil sie nach wie vor sehr beliebt und irgendwann abgegriffen sind. Vor allem bei Jungs der Renner: „Gregs Tagebuch“, dass auch in diese Sparte gehört.

Bei Neuanschaffungen verlassen sich die Mitarbeiter der Bibliotheken auf ihre Erfahrung und greifen auf externe Unterstützung zurück, um aus der Vielzahl der Neuerscheinungen eine Auswahl treffen zu können. „Wir erhalten, wie Monheim, Huisheim und Wolferstadt auch, per Email einen Newsletter mit Empfehlungen und Rezensionen vom katholischen Michaelsbund, dem wir angehören. Zudem können Leser Wünsche äußern“, erklärt Dippner die Vorgehensweise. Vergangenes Jahr wurden in Fünfstetten etwas mehr als 300 Bücher neu angeschafft. In Donauwörth waren es etwas mehr als 2800. Die deutlich höhere Zahl in der Kreisstadt sei auch darauf zurückzuführen, dass die Stadtbibliotheken eine andere Aufgabe hätten als Gemeindebibliotheken, die meist ehrenamtlich betrieben werden. Unter anderem dass Schüler und Studenten dort Referate ausarbeiten können, so Leippert-Kutzner.

Was angeschafft und angeboten werden kann, hängt erheblich von den finanziellen und logistischen Ressourcen ab. Die Fünfstetter beispielsweise bekommen vom Staat einen Zuschuss, der hängt auch davon ab, was Gemeinde, Kirche und Leser beisteuern. Gerne würden die elf Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch Spiele, CDs und andere Medien anbieten, das scheitert aber aktuell am Platz. „Wir haben einen Raum im Obergeschoss des Pfarrheims. Es ist eng. Wir würden gerne das Obergeschoss des Dorfladens nutzen“, so Dippner. Dann wäre es auch leichter, direkt in der Bücherei Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, ergänzt sie.

Für einiges Aufsehen sorgte kürzlich eine Marktforschung im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Danach hat der deutsche Publikumsmarkt (ohne Schul- und Fachbücher) in den Jahren 2012 bis 2016 mehr als sechs Millionen Buchkäufer verloren. Dass der Umsatz dennoch relativ stabil sei, liege vor allem an Käufern die viele und teure Bücher erwerben. Besonders stark sei der Einbruch demnach bei der jungen (14-29 Jahre) und mittleren Generation (30-59 Jahre). Leippert-Kutzner sieht die Zahlen gelassen. „Natürlich sehen auch wir bei den Jugendlichen einen deutlichen Knick. Das ist doch aber normal, dass die Interessen in der Lebensphase andere sind. Das war auch schon immer so.“

Dass die ältere Generation den Weg nicht mehr findet, kann auch Dippner nicht bestätigen. „Viele kommen wieder, wenn sie Kinder haben.“ Sie verweist ebenso wie ihre Donauwörther Kollegin auf die stabile beziehungsweise leicht steigende Zahl der Ausleihen. Als Dippner die Aufgabe im Jahr 2000 übernahm, waren es rund 5800 Ausleihen in Fünfstetten. In den vergangenen Jahren lag die Zahl stabil bei etwas über 11000. In der großen Kreisstadt wird laut der Leiterin fast die zehnfache Menge an Büchern ausgeliehen. Rechnet man E-Books, Spiele und andere Medienangebote hinzu, sind es 150000 Ausleihen.

Viel entscheidender ist aus Sicht von Leippert-Kutzner, die Kinder früh ans Lesen heranzuführen. „Werden da nicht die Grundlagen gelegt, ist es schwer, sie später dafür zu begeistern.“ Sie empfiehlt Eltern zudem, Kindern so lange vorzulesen bis diese wirklich sichere Leser seien.

