16:14 Uhr

Liebespaar: Wiedersehen am Samstag gescheitert

Eine junge Frau aus Oppertshofen und ihren Freund trennt die Grenze zur Schweiz. Am Wochenende startete der Mann einen Versuch, zu seiner kranken Freundin zu reisen.

Große Enttäuschung für Marina Spielberger (25) aus Oppertshofen und ihren Freund Dominik Rub. Der 24-jährige Schweizer stand am Samstagvormittag an der Grenze nach Deutschland mit der Bitte, zu seiner kranken Freundin einreisen zu dürfen (wir berichteten). Doch er hatte kein Glück: Die Krankengeschichte der jungen Frau war für die Grenzbeamten nicht Grund genug, die corona-bedingte Schließung in diesem Fall aufzuheben. So musste Rub niedergeschlagen wieder die Heimfahrt antreten.

„Das ist alles ein schlechter Witz“, sagt Marina Spielberger, für die die große Hoffnung auf ein Wiedersehen nach zehn Wochen zunichtegemacht wurde. (wüb)

