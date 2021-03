10:12 Uhr

Lieferwagen rollt in Schaufenster

Ein Lieferwagen rollt in Donauwörth in ein Schaufenster. (Symbolbild)

In Donauwörth rollt ein Lieferwagen in ein Schaufenster. Verletzt wird dabei niemand.

In Donauwörth ist am Freitag ein Lieferwagen in ein Schaufenster in der Sonnenstraße gerollt. Laut Polizeiangaben lieferte ein 29-jähriger Zusteller mit seinem Lieferfahrzeug Pakete aus. Im Rahmen seiner Tätigkeit stellte er gegen 15.15 Uhr seinen VW-Lieferwagen mit laufendem Motor am rechten Straßenrand ab. Er soll jedoch seinen Lieferwagen nicht gegen das Wegrollen gesichert haben.

Der VW rollte auf der leicht abschüssigen Fahrbahn in das Schaufenster einer Bar. Ein vor der Bar abgestelltes Fahrrad wurde durch den VW gegen einen Edelstahlblumentopf gedrückt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2.300 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen