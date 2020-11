vor 6 Min.

Lions Club: Neuer Präsident, neue Aktivitäten

Andreas Teicher übernimmt die Führung. Was in den nächsten Monaten geplant ist

Bereits im Sommer hat Hans Roth sein Präsidentenjahr beim Lions Club Donauwörth beendet, dessen Höhepunkte unter anderem der eigene Stand auf dem Reichsstraßenfest, Aktionen gemeinsam mit dem Leo Club Donauwörth und der Adventskalender waren. „Hans Roth hat uns in ebenso engagierter wie auch immer souveräner Art und Weise durch ein turbulentes Jahr geführt“, betonte Andreas Teicher, der am 1. Juli das Präsidentenamt übernahm. Teicher dankte seinem Vorgänger. Als Vizepräsident zeichnet nun Joe Baur verantwortlich. Das Motto des Clubjahres 2020/21 lautet „Auch in schwierigen Zeiten gemeinsame Wege finden und zusammen gehen“.

Schwierige Zeiten – das bezieht sich sowohl auf Menschen, Unternehmen als auch Organisationen aus der Region, denen die Corona-Folgen sehr zu schaffen machen und die die Lions vermehrt unterstützen möchten. Ein weiteres wichtiges Ziel sei es, neben der Pflege von Freundschaft und Tradition gleichzeitig die notwendige Verjüngung des Clubs voranzutreiben. Im Sinne einer nachhaltigen Organisation und Durchführung sozialer Projekte benötige der Club die tatkräftige Unterstützung junger, leistungsfähiger und motivierter Neumitglieder aus unterschiedlichsten Berufsgruppen, so Teicher. Wie aber plant man Aktivitäten, um Spenden zu sammeln? Was ist sicher in einer Zeit mit so vielen Unsicherheiten? Draußen ist das Ansteckungsrisiko viel geringer. Darum trafen sich schon im September ein Dutzend Aktive zum Landschaftspflege-Einsatz im Naturschutzgebiet Osterried bei Auchsesheim. Die nächste Activity wird der „Donauwörther Adventskalender“ sein. Wie Christa Lechner verriet, werden die Kalender auch im 13. Jahr an den Start gehen. Verkauft werden sie unter anderem über Schulen und in den Einkaufszonen der Region.

Statt des Reichsstraßenfests, das von 2021 auf 2022 verschoben wurde, soll es im nächsten Sommer ein Golf-Event geben. Schon 2019 legten Lions gemeinsam mit dem Leo Club eine Blühwiese an, für 2021 fassen sie ein weiteres gemeinsames Naturschutzprojekt ins Auge. Die besten Wünsche für das neue Clubjahr überbrachte beim Clubabend in Kaisheim Gerhard Potuschek, der Zweite Vize-Governor des Distrikts Bayern-Süd. Potuschek hob hervor, was Lions in aller Welt miteinander verbindet: „Jeder ist willkommen, der dieselbe Einstellung hat wie wir – der bereit ist, gemeinsam mit gleichgesinnten Freunden Hilfe zu leisten.“

An diesem Abend war zu spüren, was jeder dafür zurückbekommt: einen Freundeskreis aus sozial engagierten Menschen aus drei Generationen. Und das gute Gefühl, beim Helfen nie allein zu sein. (pep)

