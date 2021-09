Poetry-Slam in Wemding: Von Liebe zum Bier und Sprachschutzpolizei

Plus Der erste Poetry-Slam in Wemding begeistert die zahlreichen Zuschauer. Der Gewinner amüsiert sich über die Sprachbarriere zwischen Lehrern und Schülern.

Selbstgeschriebene Texte, sieben Minuten pro Vortrag als Zeitlimit, keine Requisiten oder Gesang. Die Regeln des Poetry Slams sind unkompliziert und lassen erahnen, was das Publikum im ausverkauften Saal von den acht Poeten erwarten darf. Vorgestellt werden sie von dem Weißenburger Jens Hoffmann, der den modernen Dichterwettstreit gekonnt moderiert. Seine Beiträge sind von Witz und Begeisterung für die Sache geprägt, ohne dass seine Scherze gezwungen wirken. Es ist der erste Poetry Slam, der in Wemding stattfindet. Es scheint, als hätten die Wemdinger nur auf diese Gelegenheit gewartet, denn alle Stühle im Saal des Kunstmuseums sind von begeisterten Zuschauern besetzt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Duo Pluspunkt.