17:55 Uhr

Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht, Zeuge notiert Kennzeichen

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Rain eine Unfallflucht bemerkt.

Der Lastwagen hat beim Rangieren gegen einen Gartenzaun beschädigt. Der Verursacher wollte sich danach einfach aus dem Staub machen, doch er wurde beobachtet.

Ein Zeuge hat am Donnerstag gegen 11.25 Uhr in der Franz-Lachner-Straße in Rain einen Verkehrsunfall beobachtet. Der Fahrer eines Lkw war laut Auskunft der Polizei während des Rangiervorgangs gegen einen Gartenzaun gefahren und hatte diesen beschädigt.

Ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Der Mann konnte aber schnell ermittelt werden: Der Zeuge hatte sich das Kennzeichen notiert.

Der Schaden am Gartenzaun ist eher als gering anzusehen.