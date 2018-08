18:31 Uhr

Lkw-Fahrer bleibt an Tankstelle hängen

Ein Lkw-Fahrer hat eine Tankstelle in rain beschädigt.

Der Unfall in Rain hatte auch Folgen für ein weiteres Fahrzeug.

Einem bulgarischen Lkw-Fahrer ist „offensichtlich die Höhe seines Fahrzeugs nicht bekannt“, wie die Polizeiinspektion Rain aus einem Unfall schlussfolgert, der am späten Freitagnachmittag passierte. Der Mann blieb demnach gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Blechüberdachung einer Tankstelle hängen. Durch herunterfallende Teile von der Überdachung wurde darüber hinaus ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Es entstand bei dem Vorfall laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (dz)

