vor 51 Min.

Lkw-Fahrer passt nicht auf: Motorradfahrer stürzt

Der Biker will den Lastzug überholen, als dieser plötzlich nach links zieht.

Ein Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzt hat, hat sich am Donnerstag gegen 15.35 Uhr bei Rain ereignet. Das teilt die Polizei. Der 51-Jährige wollte auf dem Südring, unmittelbar nach dem Bayerdillinger Kreisverkehr, einen vorausfahrenden Lastwagen mit Anhänger überholen. Als er bereits neben dem Lastzug fuhr, zog dieser plötzlich ebenfalls nach links. Vermutlich hatte der Brummi-Fahrer den bereits überholenden Motorradfahrer neben sich nicht bemerkt, heißt es von den Beamten.

Der Kradfahrer musste weiter nach links lausweichen und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Das Motorrad rutsche anschließend in die Böschung am linken Fahrbahnrand. Der Biker zog sich schwere Prellungen im Bereich des Brustkorbs zu und musste in die Donau-Ries-Klinik gebracht werden. Der Mann am Steuer des Lkw fuhr den Gesetzeshütern zufolge nach dem Unfall unvermittelt weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

