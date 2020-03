vor 1 Min.

Lkw-Fahrer verlässt sich auf Navi: 6000 Euro Schaden

In Donauwörth landet ein Lastwagen in einem Wohngebiet - und kommt nicht mehr weiter. Das hat Folgen.

Ein Lkw-Fahrer hat sich am Sonntagabend in Donauwörth von seinem Navigationsgerät leiten lassen – und ist in einen gehörigen Schlamassel geraten. Der Berufskraftfahrer war um 19.20 Uhr mit seinem 40-Tonner-Gespann auf der Schellenbergstraße in Richtung Parkstadt unterwegs. Das Navi leitete den 63-Jährigen nach eigenen Angaben irrtümlich nach rechts in die Dr.-Loeffellad-Straße. Damit begannen die Probleme.

Lkw-Auflieger steckt im Gelände fest

Aufgrund der beengten Verkehrssituation gab es kein Weiterkommen. Der Fahrer bemerkte den Irrtum und versuchte rückwärts zurück auf die Schellenbergstraße zu rangieren. Dies missglückte der Polizei zufolge gehörig: Drei Achsen des Sattelzugaufliegers rutschten über die Böschung zur B2 hinab, was zur Folge hatte, dass der Unterboden auf dem Gehweg neben der Fahrbahn aufsetzte und sich die Räder des Aufliegers im Bankett festfuhren. Der komplette Sattelzug konnte nur noch durch schweres Gerät einer Spezialfirma geborgen werden.

Am Laster, dem Gehweg und an den angrenzenden Bäumen des Wohngebiets entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Bergung. Der Unfallfahrer wurde von den Beamten vor Ort angezeigt. Eine Genehmigung für die Sonntagsfahrt lag vor. (dz)

