vor 18 Min.

Lkw-Fahrer wird Opfer eines Dieseldiebstahls

Der Mann schläft in seiner Koje, als er durch ungewöhnliche Geräusche geweckt wird.

Ein ukrainischer Lkw-Fahrer wurde am Sonntagmorgen Opfer eines Dieseldiebes. Nach Angaben der Polizei schlief der 52-Jährige auf dem Parkplatz Höhe Parkstadt in seinem Lkw, als er gegen 5 Uhr ein Geräusch an seiner Sattelzugmaschine bemerkte. Als er nachsah, störte er offensichtlich einen Dieseldieb, der gerade dabei war, Treibstoff abzuzapfen. 50 Liter hatte er erbeutet. Der Unbekannte ließ den Absaugschlauch im Tank des Ukrainischen Lkws stecken bevor er mit einem grauen Sattelzug in Richtung Augsburg flüchtete.

