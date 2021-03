vor 21 Min.

Lkw-Kontrolle bei Harburg: Fahrer begeht mehrere Verstöße

Die Polizei hat auf der Bundesstraße 25 bei Harburg einen Berufskraftfahrer angehalten. Bei dem Mann gab es gleich mehrfach Grund zur Beanstandung.

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Harburg einen 32-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann transportierte im Auftrag einer rumänischen Spedition frisches Gemüse von Italien nach Deutschland. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Fahrerkarte eines Kollegen im digitalen EG-Kontrollgerät des 40-Tonners eingelegt war. Dieser befand sich jedoch nicht im Lastwagen.

Der 32-Jährige legte mit der Fahrerkarte seines Kollegen eine eigene Strecke von rund 120 Kilometern zurück. Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass der Mann seine persönliche Lenkzeit bereits mehr als ausgeschöpft hatte. Diesen Verdacht bestätigte ein Auslesevorgang der auf den 32-Jährigen ausgestellten Karte: Auf dieser wurden zusätzliche, massive Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt, heißt es von den Gesetzeshütern.

Keine Berufskraftfahrerqualifikation für den Güterverkehr

Weiterhin ist der Brummifahrer nicht im Besitz einer zwingend erforderlichen Berufskraftfahrerqualifikation für den Güterverkehr. Strafanzeigen wegen Verdachts auf Fälschung beweiserheblicher Daten, Missbrauch von Ausweispapieren sowie einem Verstoß gegen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz waren die polizeilichen Folgen.

Da sich der feste Wohnsitz des Mannes in Rumänien befindet, wurde von den Kontrollbeamten vor Ort Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Augsburg gehalten. Diese ordnete die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro an. Die missbräuchlich verwendete Fahrerkarte des Kollegen wurde sichergestellt. Zusätzlich unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Lkw-Fahrers, bis er eine sofort ordnungsgemäß eingelegte Ruhezeit beendet hatte. Anzeigen gegen den 26-jährigen Kollegen des Mannes sowie das Transportunternehmen folgen noch gesondert.

