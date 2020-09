10:22 Uhr

Lkw-Tank aufgerissen: Umweltverschmutzung in Rain

Die Feuerwehr war in Rain im Einsatz, um eine Umweltverschmutzung einzudämmen.

In Rain ist es am Donnerstag zu einer Umweltverschmutzung gekommen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Durch unglückliche Umstände ist es am Donnerstag in einem Betrieb in Rain zu einer Umweltverschmutzung gekommen. Feuerwehr, Polizei und Behördenvertreter waren im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 13.30 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw (Sattelzugmaschine) auf dem Gelände des Unternehmens in der Mittelstetter Straße über eine gusseiserne Ablaufrinne. Diese stellte sich auf und riss den Tank des Lasters auf. Aus diesem ergossen sich rund 250 Liter Diesel auf den Boden. Der Sprit verteilte sich auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern und drang auch ins Erdreich ein.

Auf dem Gelände der Firma in Rain wurde Erdreich abgetragen

Die Freiwillige Feuerwehr Rain rückte mit 15 Kräften an. Ebenso wurde das Wasserwirtschaftsamt informiert. Es wurde Erdreich abgetragen und eine Reinigungsmaschine kam zum Einsatz. Die Höhe des Schaden lässt sich der Polizei zufolge derzeit nicht beziffern, dürfte aber bei einigen zehntausend Euro liegen. Die genauen Umstände und Verantwortlichkeiten müssen noch geklärt werden. (dz)

