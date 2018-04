12:58 Uhr

Lösungsmittel in Wasserflasche: Arbeiter verletzt

In einem Betrieb in Mertingen hat sich ein Unfall ereignet. Die Umstände sind ungewöhnlich.

Ein ungewöhnlicher Betriebsunfall ist am Freitag in einem metallverarbeitenden Betrieb in Mertingen passiert. Ein 25-jähriger, der an einer Werkbank tätig war, nahm laut Polizei eine vermeintlich mit Mineralwasser gefüllte Flasche und trank daraus. Was der junge Mann nicht ahnte: Ein Kollege hatte die Trinkwasserflasche zweckentfremdet: Er füllte sie mit Lösungsmittel, unterließ es, die Flasche entsprechend zu kennzeichnen und stellte diese auf der gemeinsamen Werkbank ab.

Der 25-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen Verätzungen an der Speiseröhre zu. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dz)