vor 36 Min.

Lohner beeindruckt vom Bäuerlichen Hilfsdienst

Der Regierungspräsident hat beim Besuch auch einen Spendenscheck mit im Gepäck

Unglücke in der Landwirtschaft sind schnell passiert, die Folgen oft existenziell. Der Bäuerliche Hilfsdienst kümmert sich um unverschuldet in Not geratene Landwirte und deren Familien. Als Anerkennung überbrachte Regierungspräsident Erwin Lohner nun einen Scheck in Höhe von 2500 Euro aus dem VR-Gewinnsparen. Solche Termine seien für ihn besonders schön, denn „wir haben in Schwaben so viele tolle Einrichtungen. Es ist wichtig, diese bekannt zu machen und zu würdigen“, so der Regierungspräsident beim Bayerischen Bauernverband (BBV) in Donauwörth.

Ein überraschender Schlaganfall, eine lange Krankheit, eine Naturkatastrophe oder ein schlimmer Unfall im Stall: Solche Ereignisse können bäuerliche Familien an den Rand der Existenz bringen. Da die Sozialversicherung nicht immer greift, unterstützt hier der Bäuerliche Hilfsdienst. Der Verein wurde vor 40 Jahren vom Bayerischen Bauernverband, der BLV-Verlagsgesellschaft und dem Genossenschaftsverband Bayern ins Leben gerufen.

„Die Verwaltung sitzt zwar in München, aber wir können jederzeit Notsituationen melden. Diese werden vertraulich geprüft und wir können sofort unbürokratisch helfen, das ist ein schönes Gefühl“, so Kreisbäuerin Ruth Meißler. BBV-Geschäftsführer Michael Stiller: „Der Hilfsdienst arbeitet schnell und ohne großes Aufheben. Neben der finanziellen Zuwendung ist es oft auch die emotionale Unterstützung, die den Menschen guttut.“ Kreisobmann Karlheinz Götz freut besonders die Solidarität untereinander: „Nach dem schweren Hochwasser 2018 haben viele Landwirte aus der Region an den Hilfsdienst gespendet, der dann in Niederbayern die Existenz zahlreicher Höfe sicherstellen konnte“. (pm)

Themen folgen