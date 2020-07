19:43 Uhr

Ludwig-Bölkow-Berufsschule würdigt Absolventen

Plus Ludwig-Bölkow-Berufsschule Donauwörth verabschiedet 329 Absolventen. Für die besten Abschlüsse gibt es Preise.

„Nicht woher der Wind weht, sondern wie Du die Segel setzt, darauf kommt es an. Sie haben die Segel richtig gesetzt und sogar in Zeiten von Corona glücklich navigiert.“ Mit diesen Worten verabschiedete Direktor Peter Hoffmann zusammen mit dem Team der Lehrkräfte der Ludwig-Bölkow-Berufsschule Donauwörth sowie Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft und Kirche insgesamt 329 erfolgreiche Absolventen.

Die Besonderheit in diesem Sommer: An der Feier selbst konnten nur die 21 Besten mit ihren persönlichen Gästen und Ausbildern teilnehmen, um den Sicherheitsabstand zu wahren. Schulleiter Hoffmann ging auf die aktuelle Situation mit zwei Zitaten ein: „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.“ (Marie von Ebner-Eschenbach) und „Verantwortlich ist man nicht nur für das was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut.“ Mit diesen Anregungen wünschte der Direktor den Absolventen eine gelungene Entwicklung vom Teenager zur Persönlichkeit.

Viele Vorbilder seien unter den Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft zu finden. Hoffmann appellierte, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Ein Beispiel sei das bürgerschaftliche Engagement, wie es mit dem Ludwig-Bölkow-Preis gewürdigt wird. Am wichtigsten sei es, vor allem Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. „Das ist der Schlüssel für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, der Familie und Freunde und die Zukunft unseres Landes.“

Die beiden Ehrengäste – stellvertretende Landrätin Claudia Marb und der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré – sprachen Grußworte.

Technikpreise für Denis Meyr und Simon Hesselt

Höhepunkte waren die Reden der Schülersprecherin Sina Schmidbauer und des Schülers Simon Hesselt, die beide einen eindrucksvollen Rückblick auf ein ganz besonderes Schuljahr boten. Daran schloss sich die Verleihung der Grenzebach-Technikpreise an, wobei Simon Hesselt erneut eine tragende Rolle spielen sollte. Gleich zwei Schüler aus der Klasse der Industriemechaniker erhielten nämlich diese Auszeichnung für hervorragende Leistungen im Abschlusszeugnis. Verena Geitner von der Firma Grenzebach überreichte Urkunden und Geldpreise in Höhe von 250 und 150 Euro an Simon Hesselt (Auszubildender bei der Firma Südzucker in Rain) und an Denis Meyr (Auszubildender bei der Firma Geda, Asbach-Bäumenheim). Beide nahmen ihre Preise mit sichtlicher Freude in Empfang.

Stellvertretender Schulleiter Gerhard Kilian ehrte die besten Absolventen. Einige davon erreichten die Traumnote 1,0. Sie sind meist Schulbeste und zugleich Staatspreisträger. Sie erhielten einen Geldpreis in Höhe von jeweils 50 Euro. Weiterhin wurden die Schüler mit dem besten Abschluss in ihrem Beruf geehrt und mit einem Buchpreis und einer Urkunde ausgezeichnet.

Die Abschlussschüler verteilen sich auf folgende Berufe: acht Köche, 46 Kaufleute für Büromanagement, 20 Fachlageristen, 41 Fachkräfte für Lagerlogistik, 31 Kaufleute im Groß- und Außenhandel, 38 Industriekaufleute, vier Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, acht Fluggerätmechaniker, sechs Leichtflugzeugbauer, 26 Industriemechaniker, sieben Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Faserverbundtechnologie, 22 Tischler, 45 Medizinische Fachangestellte und 27 Zahnmedizinische Fachangestellte.

Direktor Hoffmann zollte den Schülern Respekt und Hochachtung für ihre Leistungen. Dekan Robert Neuner verabschiedete die Schüler mit persönlichen Segensworten.

Während des kleinen Umtrunks in den Weiten der großen Aula war das Zitat des englischen Schriftstellers John Ruskin eingeblendet: „Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.“

Das sind die besten Absolventen in den einzelnen Berufen

Die berufsbesten Absolventen der Ludwig-Bölkow-Berufsschule Donauwörth: Pia Michel (Treuchtlingen, Kauffrau Büromanagement, Hama Monheim), Rebecca Ruf (Mönchsdeggingen, Kauffrau Büromanagement, Lebenshilfe Donau-Ries Nördlingen), Patricia Grzyb ( Harburg, Kauffrau Büromanagement, Diakonie Donau-Ries, Nördlingen), Simon Hesselt (Marxheim, Industriemechaniker, Südzucker Rain), Denis Meyr (Fünfstetten, Industriemechaniker, Geda Asbach-Bäumenheim), Magdalena Bihler (Kicklingen, medizinische Fachangestellte, Chirurgie Dillingen), Alexandra Reichenmeier (Harburg, medizinische Fachangestellte, KJF Ärztliches Praxiszentrum St. Elisabeth Neuburg), Alexander Linder ( Mödingen, Fachlagerist, Mayer Chess, Mödingen), Tobias Winter (Wertingen, Kaufmann im Groß- u. Außenhandel, Karl Burger Asbach-Bäumenheim), Lorena Dorsch (Donauwörth, Industriekauffrau, MTS Systemtechnik Mertingen), Stefanie Kapfer (Blindheim, Industriekauffrau, Geda Asbach-Bäumenheim), Sophia Mayer (Unterthürheim, Industriekauffrau, Surteco, Buttenwiesen), Max Leidorf (Sindelfingen, Fluggerätmechaniker Fertigungstechnik, Kaelin Aero Technologies, Oberndorf/Neckar), Florian Lamprecht (Alerheim, Tischler, Schreinerei Funk, Ebermergen), Vanessa Mokros (Dillingen, zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnarzt Dr. Rau, Gundelfingen), Markus Kaim (Oberndorf, Koch, Blumenhotel Dehner Rain).

Die Staatspreisträger unter den Absolventen der Ludwig-Bölkow-Berufsschule Donauwörth zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Sorré rechts, stellvertretender Landrätin Claudia Marb links und Direktor Peter Hoffmann Mitte. Bild: Thomas Bamberger

Diese Absolventen bekamen den Staatspreis

Staatspreisträger sind: Pia Michel, Rebecca Ruf, Patricia Grzyb, Simon Hesselt, Denis Meyr, Magdalena Bihler und Alexandra Reichenmeier. (dz)

