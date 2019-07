vor 35 Min.

Männer - das doch nicht immer so starke Geschlecht?

Schwäch zeigen, über Probleme reden - und das auch noch vor anderen, fremden Männern: Undenkbar. Oder doch nicht? Eine Gruppe erzählt.

Von Manuel Wenzel

Eine echte Männerrunde eben. Bier trinken und über Fußball reden. Und natürlich über Autos. Und über Frauen sowieso. Ein bisschen den Macho raushängen lassen. Mal prahlen, Eindruck schinden vor den anderen. Gröhlen ist ebenfalls erlaubt, oder fast schon Pflicht!? Schwäche zeigen dagegen gibt es nicht. Gibt ja auch keine Schwäche. Männerrunde eben.

Gerd Korbach ist – wenig überraschend – ein Mann. Und er hat in den vergangenen Wochen jeweils am Montagabend zweieinhalb Stunden mit acht weiteren Männern verbracht. Das lief aber anders ab, ganz anders als im eingangs geschilderten Szenario. Das sollte es auch, das musste es auch. Korbach ist Paar- und Familientherapeut. Er leitete die Männergruppe, die sich nun wieder in der Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen in Donauwörth getroffen hat.

„Männer treffen Männer. Männer reden mit Männern. Männer unterstützen sich gegenseitig.“ Das steht auf einem der Plakate, die im Seminarraum im Zehenthof an der Wand hängen. Es ist der letzte der insgesamt neun Gruppenabende. Glauben kann das keiner der Teilnehmer so recht. Sie alle werden im Lauf der Sitzung betonen, dass die Runde weiter Bestand haben muss. In welcher Form auch immer.

Das Ritual zu Beginn, kurz nach 19 Uhr: Ankommen. Korbach empfiehlt, bequem im Stuhl zu sitzen, beide Füße aber am Boden zu haben. Sich des Körpers bewusst werden ist das Ziel. Fast alle Teilnehmer haben währenddessen die Augen geschlossen. Dabei wird es beinahe meditativ. Musik gibt es aber nicht. Nur Korbachs Stimme klingt im Raum. Er benennt die Körperteile von den Füßen über die Beine und den Rumpf bis hinauf zu den Händen und Schultern. Jeden einzelnen Part soll man spüren. Und dann den Kopf frei machen. „Man kann Dinge auch für zwei Stunden gedanklich im Papierkorb deponieren.“

Eine wenig homogene Gruppe

Angekommen sind die Teilnehmer längst – zumindest, was ihre Rolle in dieser speziellen Runde angeht. Korbach legt ein zum Ring geschlossenes Seil auf den Boden, das die Gruppe symbolisieren soll. Jeder bekommt eine Figur, die er dort platzieren soll, wo er sich sieht: in der Gruppe, am Rand oder draußen. Alle stellen ihre Figuren in die Mitte des Seilkreises. Korbach sagt, darüber sei er positiv überrascht. „Eine solche Integration ist ein positives Gefühl für jeden Einzelnen.“

Von der Besetzung her ist die Gruppe auf den ersten Blick wenig homogen. Der jüngste Teilnehmer ist um die 30, der älteste etwa doppelt so alt. Die Biografien sind höchst unterschiedlich. Die Gründe, an der Männergruppe teilzunehmen, ebenso. Einer sagt, er besuche auch die Paartherapie bei der Beratungsstelle. Dabei wurde er auf die Männergruppe aufmerksam. Bereut habe er diese Entscheidung nicht. Die Probleme und Sorgen seien doch grundverschieden. „Und genau über diese Unterschiede sind wir zu vielen Gemeinsamkeiten gekommen“, sagt er.

Für Korbach war diese Gruppe – es ist schon die dritte der Veranstaltungsreihe – wieder eine besondere. „Dieses Mal war wieder viel Tiefgang drin. Alle waren mit großer Ernsthaftigkeit an einer persönlichen Weiterentwicklung interessiert.“

Das traditionelle Männerbild in der Gesellschaft habe sich verändert, sagt der Experte. Für den Mann von heute gelte es, erfolgreich im Beruf und aktiv in der Familie zu sein. „Männer sind zunehmend zerrissen und oft überfordert mit dem, was sie sein sollen, wollen und können.“ Diese Situation, die Konkurrenz der verschiedenen Rollen untereinander, mache viele Männer unsicher und manche krank. Im Gegensatz zu den von Natur aus kommunikativeren Frauen falle es ihnen nicht immer leicht, sich zu öffnen. Männer seien oft Einzelkämpfer, die Gefühle häufig verdrängen.

Wie geht es aktuell? Wie war der Tag?

In jeder Sitzung gibt es daher eine Befindlichkeitsrunde. Wie geht es aktuell? Wie war der Tag? Die Ersten berichten durchgehend, dass es ihnen gut gehe und sie sich auf den Abend freuen. „Ist heute schon das letzte Mal, oder wie? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das geht so nicht“, sagt einer in diesem Zuge. Die Stimmung wirkt gelöst. Bis der Älteste in der Runde das Wort ergreift. Nennen wir ihn Peter.

Er habe weniger schöne Geschichten zu erzählen als seine Vorredner. Die Arme hat er hinter dem Kopf verschränkt, die Beine übereinandergeschlagen. Der rechte Fuß wippt auf und ab. Die Stimme wird manchmal brüchig, und Seufzer wie „Ja mei“ kommen immer mal wieder.

Erst jetzt habe er eine Verknüpfung herstellen können mit einem schlimmen Erlebnis aus seiner Kindheit zu seinem späteren Leben. Zu viel will Peter zunächst aber nicht sagen. „Ich will die Stimmung hier nicht trüben.“ Korbach ermuntert den gebürtigen Niederbayer, weiterzureden. Andere in der Gruppe tun dies auch. Nach längerem Überlegen sagt Peter: „Ich muss ja doch selber fertig werden mit meinem Leben.“ Dennoch erzählt er seine Geschichte. Die hat es in sich. Details nach außen zu tragen ist in der Männergruppe tabu. Verschwiegenheit war von Beginn an zu einer der zentralen Regeln erhoben worden – diese hatte sich die Runde an Tag eins selbst gegeben.

„Gruselig“, so der Kommentar eines anderen Teilnehmers, nachdem er Peters Geschichte gehört hat. Diese war an den vorigen Abenden nicht zur Sprache gekommen. Dass er sich dieses Erlebnis von der Seele geredet hat, hat Peter aber schon geholfen. „Das war hier an all den Abenden so. Das hat mich auf alle Fälle weitergebracht.“

Sein Sitznachbar bietet prompt an, dass Peter ihn jederzeit anrufen könne. „Oder ich fahre zu dir, dann trinken wir einen Kaffee und reden.“ Wie sich dieses Angebot anfühlt, möchte Gerd Korbach von Peter wissen. „Ungewohnt, aber sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob man das Problem jemals wird ganz lösen können.“

Die Männer sollen merken, dass sie nicht alleine sind

Das ist auch nicht das Ziel der Veranstaltung. Wenn das eintritt, ist das freilich der Idealfall. In erster Linie sollen die Teilnehmer merken, dass sie nicht alleine sind. Dass andere im Leben auch Hürden zu nehmen haben, bisweilen sogar die gleichen. „Bei vielen Themen ist unter den Teilnehmern große Solidarität spürbar“, berichtet Korbach. Entwicklung eines gesunden Selbstwertes, Reflexion der eigenen Rollen (Partner, Vater, Kollege, Freund), gesunde Selbstfürsorge und eigene Grenzen. Work-Life-Balance und Burn-out, Kommunikation, Leidenschaft und Begeisterung sowie Sinn-Suche – diese Punkte wurden unter anderem behandelt.

Dabei berichtet jeder von seinen persönlichen Erfahrung– und zwar in dem Maß, das für ihn angenehm ist. Es herrscht kein Druck. Dass man den anderen ausreden lässt, ist ebenfalls eine Grundregel. Danach steht es allen offen, dem Kollegen ein Feedback zu geben. Dass diese eine positive Wirkung hat, zeigt sich im Abschlussgespräch gegen 21.30 Uhr. Einige Beispiele: „Ich konnte sofort offen reden, obwohl ihr am Anfang ja Fremde wart.“ – „Ich bin eher ein scheuer Typ, aber hier war alles perfekt. Ich habe mich am Ende der Sitzungen immer besser als vorher gefühlt.“ – „Die Chemie hat einfach gepasst. Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht.“ – „Wir konnten im Lauf der Wochen auch als Freunde reden, ganz offen über unsere Probleme.“ – „Ich hatte anfangs Bedenken, weil ich früher auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber mir hat der Kurs richtig gutgetan, beim Erzählen über mein Leben, aber vor allem auch durchs Zuhören.“

Auch Gerd Korbach betont, dass in der Runde viel Respekt und Toleranz geherrscht habe. Er betont die „tolle Gesprächskultur“. Der Prozess des An-sich-Arbeitens sei aber nicht abgeschlossen. Das sei er nie. Daher ist laut Korbach der Wunsch aus der Gruppe, noch weiterzumachen, verständlich. Im Herbst will er noch einmal einen Reflexionsabend anbieten. So lange wollen die Männer allerdings nicht warten. In der eigens für den Kurs gegründeten WhatsApp-Gruppe soll möglichst bald ein Termin für ein gemeinsames Grillen vereinbart werden. Am besten an einem See. Vielleicht sogar mit Zelten. Eine echte Männerrunde eben.

Fortsetzung Im Herbst soll eine neue Männergruppe bei der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Donauwörth starten.

Themen Folgen