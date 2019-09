vor 27 Min.

Männer mit Taschenlampen steigen in ein Gebäude ein

Ein Nachbar beobachtet das und ruft die Polizei. Dann aber war alles ganz anders, als vermutet.

Ein aufmerksamer Nachbar eines Anwesens in Kaisheim machte am Sonntag gegen 3.40 Uhr eine Beobachtung, die ihn stutzig werden ließ: Er beobachtete, wie zwei Personen mit Taschenlampen durch ein Fenster in ein Gebäude neben seinem einstiegen. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie in einer Garage zwei junge Männer vor. Einer der beiden Jugendlichen wohnt in besagtem Anwesen, der andere war bei ihm zu Besuch. Beide waren erheblich alkoholisiert und wurden den Eltern übergeben.

Themen folgen