vor 54 Min.

Märchenweg in Harburg wird erweitert

Neue Figuren auf dem Märchenweg in Harburg lassen die Besucher ab 1. Mai in eine zauberhafte Welt eintauchen.

Plus Der Märchenweg in Harburg öffnet zum 1. Mai. Doch dieses Jahr gibt es eine Erweiterung in den Wald – und auch in der Stadt erwarten die Besucher Überraschungen.

Von Viktoria Gerg

Immer wieder begegnen Gabi Steger auf dem Märchenweg am Fuße des Schlosses Harburg Menschen, die sie freudestrahlend auf ihr Projekt ansprechen. „Ich kenne den Märchenweg schon, aber musste ihn unbedingt noch meinem Mann zeigen“, sagt eine ältere Dame, die extra aus Nördlingen angereist ist. Sie macht Fotos, liest die individuell gestalteten Märchenbücher und verweilt bei jeder Station für ein paar Minuten. Das Konzept von Gabi Steger geht auf und hat sich über die Landkreisgrenzen hinaus bereits herumgesprochen. Ab dem 1. Mai gibt es allerdings nicht nur den überarbeiteten Märchenweg zu entdecken, sondern noch vieles mehr.

