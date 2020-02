vor 2 Min.

Märker kauft Wittmann Kies+Beton

Die Firma Märker in Harburg hat ein Unternehmen in Neuburg/Donau übernommen.

Firma in Harburg übernimmt Unternehmen in Neuburg und stellt nun künftig auch Betonfertigteile her.

Von Manfred Rinke

Mit Wirkung zum 1. Januar gehört die Firma Wittmann Kies + Beton GmbH zur Harburger Märker-Gruppe. Wie aus der Märker-Geschäftsführung gestern zu erfahren war, steigt die Märker-Gruppe mit dem Kauf des Neuburger Familienunternehmens in die Produktion von Betonfertigteilen ein. Die Märker Zement GmbH übernimmt Wittmann mit den Geschäftsbereichen Betonfertigteile, Transportbeton sowie Kies & Sand. „Der Schulterschluss mit einem starken Partner wird den Standort Neuburg und die damit verbundenen Arbeitsplätze langfristig sichern“, erklärten Graf Maximilian Pückler-Märker und Gerlinde Geiß. Umgekehrt könne die Märker-Gruppe durch die Übernahme von Wittmann ihre Position auf dem Markt stärken.

Das Neuburger Familienunternehmen Wittmann schlüpft damit unter das Dach des überregionalen Herstellers von Zement, Kalk, Transportbeton sowie Kies und Sand. Für Inhaber Helmut Wittmann war der Verkauf des Unternehmens „keine leichte Entscheidung“, wie er mitteilt. Der Vollblutunternehmer war seit seiner Jugend für das Unternehmen tätig, das einst sein Vater Wilhelm 1955 als Baggerbetrieb gegründet hat.

„Die Umwälzungen in der Bauwirtschaft werden in den nächsten Jahren gravierend sein. Da benötigt es Partner, die technologisch und wirtschaftlich stark sind, aber auch klare strategische Ziele verfolgen“, sagt Wittmann.

Märker übernimmt die Mitarbeiter

Das Unternehmen Wittmann Kies + Beton bleibt in seiner bisherigen Form im Gewerbegebiet Neuburg erhalten. Während Helmut Wittmann selbst jedoch aus dem Unternehmen ausscheidet, bleiben Geschäftsführerin Christine Wittmann und ihre Schwester Ulrike weiter im Betrieb. Auch die knapp 50 Mitarbeiter wird die Märker-Gruppe übernehmen. „Dies ist ebenfalls ein Zeichen gewollter Kontinuität: Wir sind bei Märker in sehr guten und überaus erfahrenen Händen. Unsere Muttergesellschaft ist in der Branche bekannt und wird auch wegen ihrer hohen Kompetenz respektiert“, betont der scheidende Unternehmer. (mit dz)

