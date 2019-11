vor 2 Min.

Magnus Kastenhofer kandidiert

61-Jähriger bewirbt sich als Bürgermeister in Niederschönenfeld

Der Unabhängige Bürgerblock Feldheim (UBF) tritt mit einer kompletten Gemeinderatsliste und dem Gemeinderat Magnus Kastenhofer als Bürgermeisterkandidat zur Kommunalwahl 2020 an. Auf einer sehr gut besuchten Nominierungsversammlung am Dienstagabend im Schützenheim Feldheim wurde der 61-jährige Beamte im Ruhestand mit großer Mehrheit als Kandidat für den Bürgermeisterposten in Niederschönenfeld nominiert.

Der erfahrene Gemeinderat möchte die erfolgreiche und respektvolle Arbeit im Gemeinderat als ehrenamtlicher Bürgermeister in einer Phase des Umbruchs fortsetzen. Mit einer anschließend komplett besetzten Gemeinderatsliste kann der UBF deshalb den Wählerinnen und Wählern ein breites Spektrum an Sachverstand und Engagement anbieten. Die 24 Plätze der Kandidatenliste besetzen in nachfolgender Reihefolge 18 Männer und sechs Frauen.

1. Magnus Kastenhofer senior,

2. Franz Martin,

3. Madeleine Fischer,

4. Sybille Hafner,

5. Johann Roger,

6. Fabian Lösch,

7. Ingo Bayer,

8. Alfred Böckeler,

9. Christian Lettenbauer,

10. Magnus Kastenhofer junior,

11. Christine Ringer,

12. Christian Marb,

13. Gabi Sieber,

14. Helena Lettenbauer,

15. Stefan Sieber,

16. Theresia Leinfelder,

17. Martin Volk,

18. Andreas Sieber,

19. Konstantin Netter,

20. Christian Dorner,

21. Ludwig Schuhmann,

22. Karl-Michael Hafner,

23. Andreas Männl,

24. Ingo Geyer.

Die Versammlung wählte im Übrigen Franz Martin zum neuen Listenbeauftragten des UBF und Madeleine Fischer zu seiner Stellvertreterin. Magnus Kastenhofer dankte Hubert Zeller und Ferdinand Fischer für ihre Arbeit in diesen Positionen in den vergangenen Jahren. Beide scheiden aus der aktiven Kommunalpolitik aus. (dz)