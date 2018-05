Maibaum-Risiko ist gerade im Landkreis ein Thema

Die Gefahr in der Region ist vergleichsweise hoch. Welche Konsequenzen dies hat.

Das Unglück in Wettelsheim führt auch den Menschen in Nordschwaben auf tragische Weise vor Augen, dass das Aufstellen eines Maibaums mit Risiken behaftet ist. Dies gilt gerade für den Landkreis Donau-Ries. Dieser gehört zu den Gegenden, in denen Fichtenstämme mit Wipfel Tradition haben. Damit einher geht die Gefahr, dass die oft mächtigen Stämme, die 25 Meter und länger sein können, beim Aufstellen oder bei Stürmen abbrechen. Beispiele dafür gab es aus den vergangenen Jahren viele. Manchmal verhinderten nur glückliche Umstände einen Unfall.

Die Verantwortlichen müssen sich des Risikos stets bewusst sein. Auch die Gäste, die sich bei den Festen am 30. April und 1. Mai in Scharen an den Bäumen tummeln.

Vielleicht denken tatsächlich manche Vereine um und platzieren keine so großen Maibäume mehr in die Ortsmitte. Oder sie nehmen (kleinere) Birken oder Fichtenstämme ohne Wipfel.

Es sollte alles dafür getan werden, dass die Menschen bei den so beliebten Maifeiern sicher den Frühling genießen können.

