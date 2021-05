Ausflug in den Bienengarten nach Maihingen

Hier kommt ein Freizeittipp in der Heimat: Das Museum Kulturland Ries lockt mit einer sehenswerten Outdoor-Ausstellung.

Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt das Museum KulturLand Ries in Maihingen noch bis voraussichtlich 13. Juni geschlossen. Es bietet seinen Gästen jedoch schon jetzt etwas Neues: einen fröhlich-bunten Bienengarten im Außengelände. Im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der Sonderausstellung „Die Honigmacher: Bienen und Imker“ mit der Anlage eines Bienengartens begonnen. Dieser wurde in den letzten Wochen noch erweitert. Nun lädt der frei zugängliche Bienengarten in Maihingen zum Spazieren, Entdecken, Staunen und Mitmachen ein.

Ausstellung im Freien zum Thema Bienen im Museum Kulturland Ries

Die Ausstellung im Freien informiere auf höchst anschauliche und spannende Weise über den kleinen Sympathieträger Biene und ihre Bedeutung für das Ökosystem, teilt das Museum mit. Besucher und Besucherinnen erfahren, was von ihrer Bestäubungsleistung abhängt und wie jeder Einzelne einen Beitrag zu ihrem Schutz leisten kann.

Dank der Kooperation mit dem ortsansässigen Imker hat die Bevölkerung die Möglichkeit, in einem Schaukasten echte Bienen bei ihrer täglichen Arbeit zu beobachten und die Strukturen ihres Zusammenlebens zu erforschen. Die Bienenkönigin in diesem Getümmel zu finden, ist gar nicht so leicht. Der farbige Punkt auf ihrem Rücken hilft bei der Suche.

Auch an der Bienenbeute herrscht reger Verkehr. Während die einen Arbeiterinnen vollgepackt mit Pollen und Nektar am Flugloch ankommen, fliegen die anderen schon wieder los. Die breite Produktpalette der Bienen kann anhand von Klapptafeln entdeckt werden.

Der Kaugummiautomat wird mit Blütensamen gefüllt

Ein Beet mit verschiedenen Blütenpflanzen macht auf die Bestäubungsleistung und das Insektensterben, unter anderem durch den Verlust von Nahrungs- und Nistplätzen aufmerksam. Die Not der Bienen beschäftigt auch den 17-jährigen Hobbyimker Elias Almer aus Biberbach. Um mehr Nahrungsquellen für Insekten zu schaffen, gibt er Kaugummiautomaten eine neue Bestimmung. Statt mit Süßigkeiten füllt er sie mit Blumensamen. Einer seiner Spender steht nun auch am Museum KulturLand Ries und inspiriert die Gäste dazu, im eigenen Garten aktiv zu werden, um die Bienen bei ihrer Futtersuche zu unterstützen.

Ein 100 Jahre alter Imkerwagen erzählt zudem von der Geschichte der Wanderimkerei im Nördlinger Ries. Er wurde vom Museum restauriert und erstrahlt nun wieder im alten Glanz.

Ob als Souvenir oder für den eigenen Genuss: Der in unmittelbarer Nähe des Museums produzierte Honig kann jetzt bestellt und von Montag bis Freitag in der Museumsverwaltung abgeholt werden. (pm)

Info: Für nähere Informationen und Bestellungen ist das Museumsteam telefonisch unter 09087/920717-0 oder per E-Mail mklr@bezirk-schwaben.de zu erreichen.

