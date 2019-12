23.12.2019

Mammutprojekte beim Schulbau

Enormer finanzieller Kraftakt für den Landkreis Donau-Ries

Es ist eines der größten Bauprojekte des Landkreises – der Neubau am Schulzentrum Rain. Die Bauarbeiten in Rain seien im Zeitplan, wie Joachim Aurnhammer vom Hochbauamt am Landratsamt Donau-Ries Ende Oktober zusammenfasste. Am ersten Baukörper wurden im Spätherbst die Fenster eingebaut. Danach folgten Fluchtbalkone und Fassade. Die Containerschule auf dem Volksfestplatz wurde baulich fertiggestellt, die Elektro- und Sanitärinstallationen schlossen sich an. Die Realschule wird momentan so vorbereitet, dass die Gebäudeteile, die abgebrochen werden, ab Januar 2020 geräumt werden können. Bis zu 60 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Die Summe teilen sich der Kreis Donau-Ries und der Mittelschulverband Rain.

Es ist derweil nicht die einzige Großbaustelle in dem vom Landkreis verantworteten Schulbereich: Am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen (Kosten: rund 30 Millionen Euro) wird ebenso gebaut wie an der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding (Kostenschätzung: 13 Millionen Euro).

Und trotzdem will der Landkreis jetzt ein weiteres großes Bauprojekt stemmen: die Sanierung des Gymnasiums Donauwörth. Schon im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen, sechs Bauabschnitte wird es wohl geben. Insgesamt sind für die Sanierung des Gymnasiums 25 Millionen Euro veranschlagt. (dz)

Themen folgen