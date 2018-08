07:45 Uhr

Manfred Blaschek ist Dritter Bürgermeister

Wieder gibt es einen Wechsel im Kaisheimer Gemeinderat. Wolfgang Olszewski rückt nach.

Im Kaisheimer Gemeinderat hat es erneut einen Wechsel gegeben: Wolfgang Olszewski rückte in das Gremium für Franz Christ nach. Der trat zum 1. August sein Amt als geschäftsleitender Beamter im Rathaus an. Deshalb wählten die Räte auch einen neuen Dritten Bürgermeister.

In der laufenden Legislaturperiode legten im Marktgemeinderat bereits vier Mitglieder ihr Mandat nieder: Karl Reiner, Elisabeth Braun (beide Freie Bürgerstimme), Anton Stöckler und Franz Christ (beide PWG). Deren Posten übernahmen Elisabeth Braun, Josef Mayer, Michael Baar und jetzt Wolfgang Olszewski. Der 41-Jährige ist kaufmännischer Leiter in einer Firma. Bürgermeister Martin Scharr bedankte sich bei ihm für die Bereitschaft, das Amt anzutreten. Es lägen einige große Aufgaben vor dem Gemeinderat. Der Rathauschef nannte den Umbau des Strauß-Hauses und die Kläranlage in Bergstetten als Beispiele.

Dem ausgeschiedenen Gemeinderat Christ dankte Scharr für sein Engagement in den vergangenen Jahren und „für die offenen Worte in den Bürgermeister-Gesprächen“. Scharr sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Christ als Geschäftsstellenleiter. Er hoffe auf eine lange gemeinsame Zeit mit diesem.

Mit dem Wechsel von Christ wurde auch der Posten des Dritten Bürgermeisters vakant. Ein solcher ist dem Bürgermeister zufolge als Repräsentant unverzichtbar aufgrund der Größe der Kommune und der Zahl der Vereine.

Wolfgang Kastner, Sprecher der PWG-Fraktion, schlug Manfred Blaschek als Nachfolger vor, Karl Heinz Bablok (Grüne) brachte den Namen von Gabriele Laxgang (Freie Bürgerstimme) ins Spiel. Doch diese verzichtete. Bei der geheimen Wahl – in den Saal war eigens eine Kabine gestellt worden – stimmten 10 der 15 anwesenden Ratsmitglieder (Hubert Renelt und Julia Liebisch fehlten) für Blaschek. Zwei Räte sprachen sich für Renelt (Grüne) aus, einer für Roland Demharter (PWG). Dazu gab es eine Enthaltung, und eine Stimme war ungültig. (wwi)

