vor 56 Min.

Mann attackiert Pizza-Boten: Geldstrafe

Ein Mann hat in einer Juragemeinde einen Pizzaboten attackiert. Deshalb muss er eine Geldstrafe zahlen.

Nach Vorkommnissen in einer Juragemeinde soll es einen Prozess vor dem Amtsgericht geben. Doch der kommt nicht zustande.

Von Daniel Dollinger

Zunächst hat er einen Mitarbeiter eines Pizza-Service am Telefon mit derben Worten beleidigt. Unter anderem hat er ihn „italienische Hackfresse“ genannt. Und das, obwohl der Mann am anderen Ende der Leitung keinen italienischen Nachnamen hat. Später noch hat er dem Boten zwei Pizzakartons und eine Plastikschüssel voll mit Salat hinterhergeworfen. Die Salatsoße lief am Rücken des Geschädigten hinunter. Auch dieser Vorfall gilt rechtlich gesehen als Beleidigung. Den Strafbefehl, den der Mann aus einer Gemeinde im Jura wegen dieser beiden Vorfälle erhalten hatte, wollte er aber nicht akzeptieren. Er legte Einspruch ein.

Nun sollte der Fall vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt werden. Dazu kam es aber nicht. Denn der Angeklagte erschien nicht zum angesetzten Termin. Aus diesem Grund wurde der Einspruch verworfen. Der Strafbefehl über eine Summe von 3600 Euro ist damit rechtskräftig.

