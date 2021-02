13:01 Uhr

Mann aus dem Donau-Ries-Kreis verliert viel Geld bei Bitcoin-Geschäft

Zu verführerisch war der Gedanke mit einem Bitcoin-Geschäft Gewinn zu machen. Am Ende verlor ein Mann aus dem Landkreis Donau-Ries sehr viel Geld.

Er hoffte auf großen Gewinn, doch am Ende verlor er ganz viel Geld: Ein Mann aus dem Donau-Ries-Kreis ist bei vermeintlichen Geschäften an der digitalen Geldbörse an Betrüger geraten. Dies bemerkte das Opfer erst spät – zu spät.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Donauwörth schrieb ein Unbekannter den Mann mittleren Alters auf einer Online-Plattform an und überredete ihn, in die Internet-Währung Bitcoin zu investieren. Als der Nordschwabe die ersten, noch überschaubaren Echtgeld-Beträge, also Euro, auf das ausländische Konto einzahlte, gaukelten die Täter ihm enorme Wertsteigerungen seines in Bitcoins investierten Geldes vor. Dies geschah augenscheinlich über falsche Zahlen und Grafiken in seinem Online-Handelsprofil.

Betrug mit Bitcoins im Donau-Ries-Kreis: Mann glaubte bis zuletzt ans Gewinnen

Der Mann glaubte den angeblichen Gewinnen und schob immer höhere Summen nach. Letztlich investierte er insgesamt fast 100.000 Euro in verschiedenen angeblichen Bitcoin-Börsen (Wallets). Als es jedoch zu keinerlei Auszahlungen kam, stellte der Geschädigte am Montag nun Strafanzeige bei der Polizei. Die ermittelt wegen des Verdachts des Anlagebetrugs. (dz)

