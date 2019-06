vor 60 Min.

Mann beklaut etliche seiner Geliebten - auch eine Rainerin

Gericht verurteilt einen Seriendieb, der unter anderem in Rain aktiv gewesen ist.

Er führte Beziehungen zu vielen Frauen, hatte nicht einmal mehr einen festen Wohnsitz und finanzierte sich über Diebstähle in den Wohnungen der Geliebten – so auch bei einer Frau in Rain. Nun hat ein Schöffengericht in Augsburg den 49-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Die Anklageschrift warf dem Mann eine ganze Reihe von Diebstählen vor, begangen in der Zeit zwischen 2014 und August 2018 quer durch Bayern. Die Aufenthalte bei der jeweiligen Freundin soll der Angeklagte in mindestens acht Fällen dazu genutzt haben, Beute zu machen. Deren Wert soll sich auf mehr als 51000 Euro summiert haben.

Einer Rainerin stahl der Betrüger Schmuck im Wert von 3500 Euro

In Rain wohnte der 49-Jährige ebenfalls bei einer Frau. Dieser stahl er Uhren und Schmuck im Wert von rund 3500 Euro.

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und setzte diese zur Bewährung aus. Zudem ordnete das Schöffengericht an, von dem Mann Wertersatz in Höhe von gut 21500 Euro einzuziehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (wwi)

