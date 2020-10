vor 36 Min.

Mann droht mit Waffe: Polizei umstellt Haus in Riedlingen

Ein Mann droht in Riedlingen per Handy einer Frau. Dies löst einen größeren Einsatz der Polizei aus.

Ein Mann in Riedlingen hat mit seinem Verhalten am Donnerstag für einen Polizeieinsatz in Riedlingen gesorgt. Weil nicht auszuschließen war, dass der 59-Jährige im Besitz einer scharfen Waffe ist, rückte die Polizei mit einem größeren Aufgebot und Spezialausrüstung an.

Der Bewohner eines Einfamilienhauses schickte nach Angaben der Inspektion Donauwörth um 15.17 Uhr einer 52-Jährigen per Handynachricht ein Foto, auf dem er mit einer Schusswaffe zu sehen war – verbunden mit dem Hinweis, er werde die Waffe einsetzen, falls die Frau eine Forderung von ihm nicht erfülle.

Bei der Durchsuchung in Riedlingen kommen zwei Schreckschusswaffen zum Vorschein

Die Betroffene informierte die Polizei. Diese versuchte, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Dies war aber nicht möglich. Streifenbesatzungen aus Donauwörth und Umgebung umstellten in der Folge das Haus des Mannes und durchsuchten dieses. Dabei wurde die Waffe, von welcher der 59-Jährige zuvor ein Foto verschickt hatte gefunden. Es handelte sich um einen Schreckschussrevolver. Auch eine weitere Schreckschusswaffe samt Munition war im Besitz des Mannes.

Die Beamten beschlagnahmten sämtliche Gegenstände. Die Polizei prüft jetzt unter, ob Verstöße gegen das Waffenrecht vorliegen. (dz)

