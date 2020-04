15:22 Uhr

Mann erleidet Stromschlag beim Renovieren

Bei Renovierungsarbeiten im Garten vertauschten zwei Männer aus dem Landkreis Donau-Ries die Strom- mit der Wasserleitung. Das hat ernste Folgen.

Ein 36-Jähriger hat am Mittwoch bei Renovierungsarbeiten einen massiven Stromschlag erhalten. Laut der Polizei waren zwei Männer bei der Verlegung eines Rohrsystems im Garten des gemeinsamen Einfamilienhauses in einer Riesgemeinde auf ein Kabel gestoßen, dass sie als veraltete Wasserleitung wahrgenommen hatten und versucht diese mit einer Handsäge zu durchtrennen. Es handelte sich jedoch um die komplette Strom-Zuführungsleitung zum Haus. Einer der Beiden erhielt einen starken Stromschlag und erlitt Verbrennungen an der linken Hand sowie im Gesicht. Der Rettungsdienst lieferte den Mann in die Donau-Ries-Klinik. (pm)

