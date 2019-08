vor 35 Min.

Mann fährt trotz eines für ihn negativen Drogentests

18-Jähriger wird von der Polizei kontrolliert. Er zeigt ein Anzeichen auf Drogenkonsum, was ein Test bestätigt. Dennoch erwischen ihn die Beamten später wieder.

Gleich zweimal am selben Abend ist ein 18-jähriger Wemdinger am Dienstag einer Polizeistreife aufgefallen. Der junge Mann war kurz nach 20 Uhr in der Harburger Straße kontrolliert worden. Dabei zeigte er den Beamten zufolge Anzeichen auf einen Drogenkonsum. Auch ein Drogentest verlief für den Betroffenen negativ.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, belehrte den Mann und unterband die Weiterfahrt. Gegen 23 Uhr traf eine Streife den 18-Jährigen allerdings wieder am Steuer seines Autos an. Nachdem der Drogenverdacht in der kurzen Zeit nicht ausgeräumt werden konnte, erfolgte eine zweite Blutentnahme.

Zur Sicherheit wurde diesmal auch der Fahrzeugschlüssel des Wemdingers sichergestellt. Ein Gutachten wird klären, ob eine relevante Drogenbeeinflussung vorlag.

