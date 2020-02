14:09 Uhr

Mann greift in Bäumenheim Polizisten an: Zwei Beamte leicht verletzt

Im Bereich der Bahnhaltstelle in Bäumenheim hat ein 34-Jähriger zwei Polizisten angegriffen.

Plus Ein Betrunkener verhält sich am Rande des Nachtumzugs in Bäumenheim äußerst aggressiv. Die Polizei schildert jetzt Details.

Ein erheblich alkoholisierter 34-Jähriger hat am Freitagabend im Umfeld des Nachtumzugs in Bäumenheim mehrere Bundespolizisten tätlich angegriffen und beleidigt. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt.

Über den Vorfall berichteten wir bereits, nun liefert die Bundespolizei weitere Details. Diese ist für den Fall zuständig, da er sich im Bereich der Bahnhaltestelle in Bäumenheim zutrug. An jenem Abend war die Bundespolizei auch vor Ort, um die Donauwörther Inspektion bei dem Faschingsereignis zu unterstützen. Der 34-Jährige attackiert die Beamten mit einem gesprungenen Kniestoß Ein 18-Jähriger informierte zunächst gegen 21 Uhr eine Streife darüber, dass er von einem Unbekannten geschlagen worden sei. Nur Sekunden später sprintete ein Mann auf die anlässlich des Gaudiwurms eingesetzten Beamten zu. Sofort stellten sich die Einsatzkräfte schützend vor den 18-Jährigen. Diese Schutzhaltung versuchte der Angreifer mittels eines gesprungenen Kniestoßes zu durchbrechen. Dies gelang ihm nicht, stattdessen brachten ihn die Beamten zu Boden und fesselten ihn. Daraufhin beleidigte sie der 34-Jährige, der aus dem Raum Aichach stammt, „aufs Gröbste“, heißt es im Polizeibericht. Da sich der renitente Mann bei seiner Attacke verletzte, wies ihn ein herbeigerufener Notarzt in eine Klinik ein. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der Angreifer hat 2,2 Promille Alkohol im Blut Ein freiwilliger Alkomattest ergab bei dem 34-Jährigen einen Wert von fast 2,2 Promille. Zwei Polizeibeamten erlitten durch den Einsatz Schürfwunden und Prellungen, waren aber weiter dienstfähig. Der Mann muss sich jetzt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Dazu lesen Sie auch: Zwei tätliche Angriffe und ein Plakat in Brand Beim Nachtumzug sind die Narren außer Rand und Band

