13:04 Uhr

Mann läuft mit Messer zwischen geparkten Autos

Ein junger Mann fällt in Bäumenheim der Polizei auf. Er ist mit einem Messer bewaffnet.

Verdächtig verhalten hat sich ein junger Mann am Mittwoch in Asbach-Bäumenheim. Der 21-Jährige fiel kurz nach 21 Uhr in der Bahnhofstraße einer Polizeistreife auf, weil er mit übergezogener Kapuze an geparkten Fahrzeugen herumschlich.

Dann lief er in Richtung Bahnhof weiter. Die Beamten kontrollierten den Mann. Der hatte ein schwarzes Einhandmesser bei sich. Dies führte der 21-Jährige ohne berechtigtes Interesse mit sich – und machte sich damit strafbar.

Die Polizisten stellten das Messer sicher. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen