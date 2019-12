vor 19 Min.

Mann mit 1,6 Promille auf dem Rad unterwegs

Reichlich betrunken ist ein Radfahrer gewesen, der am Dienstagabend in Rain unterwegs war.

Der 38-Jährige fuhr in der Neuburger Straße in Schlangenlinien. Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte er sich nur schwer auf den Beinen halten.

Reichlich betrunken ist ein Radfahrer gewesen, der am Dienstagabend in Rain unterwegs war. Nach Angaben der Polizei fiel der 38-Jährige gegen 21.20 auf, weil er in der Neuburger Straße in Schlangenlinien fuhr. Der Mann aus dem Stadtgebiet wurde einer Kontrolle unterzogen.

Die Alkoholisierung war offensichtlich – er konnte sich den Beamten zufolge nur schwer auf den Beinen halten. Ein Vortest ergab einen Wert über 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und von einem Arzt auf der Dienststelle vorgenommen.

Themen folgen