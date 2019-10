10:56 Uhr

Mann nimmt sein Rad huckepack und flüchtet

Ein Unbekannter streift beim Überholen ein Auto. Dann nimmt der Fall einen ungewöhnlichen Verlauf

Zu einer eher kuriosen Unfallflucht kam es am Mittwochnachmittag im Donauwörther Ried. Nach Angaben der Polizei war dort gegen 15.20 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin aus dem Kesseltal auf der Sebastian-Franck-Brücke (in der Hindenburgstraße) in Fahrtrichtung Innenstadt vorschriftsmäßig mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs.

Als die Fahrerin nach rechts in die Adolph-Kolping-Straße einbiegen wollte, ging es einem Radfahrer, der sich hinter ihr befand, vermutlich nicht schnell genug. Jedenfalls überholte er noch während des Abbiegens den vor ihm fahrenden Wagen der 56-Jährigen verbotswidrig auf der rechten Seite und blieb dabei mit seinem Zweirad am vorderen rechten Kotflügel des roten Nissan Pixo hängen. Das Ergebnis war ein beschädigter Pkw und ein Knick in der Frontfelge des Fahrrads.

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Anstatt sich jedoch darum zu kümmern, den Unfall ordnungsgemäß zu regulieren, nahm der Mann sein nicht mehr fahrtaugliches Fahrrad huckepack auf die Schulter und rannte in Richtung Eichgasse davon.

Die Polizei Donauwörth sucht nun den Unfallverursacher. Er wird folgendermaßen beschrieben: Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Das benutzte Fahrrad ist rot. Der entstandene Sachschaden bewegt sich in etwa um die 1000 Euro. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Info Wer Zeuge ist oder ansonsten sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden.