11:26 Uhr

Mann prügelt auf seinen Nachbarn ein

In einem Mehrfamilienhaus in der Bäumenheimer Bahnhofstraße läuft ein Streit aus dem Ruder. Bei den beiden Beteiligten ist auch Alkohol im Spiel.

In einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Bäumenheim ist es am Sonntag gegen 15 Uhr zu einem heftigen Streit zwischen zwei Mietern gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Im Laufe der Auseinandersetzung schlug einer der beiden, ein 32-Jähriger, seinem 24-jährigen Kontrahenten mit beiden Fäusten mehrmals ins Gesicht. Der angegriffene Nachbar erlitt dadurch eine blutende Wunde sowie mehrere Prellungen und Schwellungen.

Der Grund für den Streit ist noch unklar

Er wurde in der Donau-Ries-Klink medizinisch versorgt. Beide Beteiligte waren alkoholisiert, berichten die Gesetzeshüter. Der Grund für den heftigen Streit konnte bislang nicht gesichert festgestellt werden.

Eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den 32-Jährigen war die polizeiliche Folge.

