vor 19 Min.

Mann rastet aus und geht auf Freundin los

Ein 20-Jähriger durchsucht das Handy seiner Freundin und entdeckt einen Gesprächsverlauf. Daraufhin greift er sie an.

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es in Donauwörth gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war eine 20-jährige Frau am Montagabend bei ihrem 26-jährigen Freund zu Besuch. Während des Treffens in seiner Wohnung durchsuchte der Mann das Handy seiner Partnerin und entdeckte dabei einen Gesprächsverlauf zwischen ihr und einem Bekannten. Daraufhin rastete der Mann aus und warf das Mobiltelefon seiner Freundin gegen die Wand. Der Schaden, der dabei entstand, wird laut Polizei auf rund 200 Euro beziffert. Anschließend packte der Mann seine Freundin an den Haaren und zerrte sie zu Boden. Außerdem versuchte er, ihr einen Kniestoß gegen den Kopf zu geben, die Frau konnte aber noch ausweichen. Am Donnerstag nun erstattete die Geschädigte Anzeige bei der Polizei. Dabei kam heraus, dass der 26-Jährige bereits wegen Gewaltdelikten aktenkundig ist.