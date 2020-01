vor 32 Min.

Mann sitzt nach Unfall bei Marxheim stundenlang im Auto fest

Bei Marxheim wird ein 18-Jähriger schwer verletzt. Er kann sich nicht aus seinem Wagen befreien und auch keine Hilfe verständigen. Starke Unterkühlungen.

Am frühen Morgen des Neujahrstages hat sich auf der Staatsstraße von Bertoldsheim nach Marxheim ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, der offensichtlich jedoch erst Stunden später entdeckt wurde. Das berichtet die Polizei.

Ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Donau-Ries war gegen 2 Uhr mit seinem Auto von Bertoldsheim kommend in westlicher Richtung unterwegs. Kurz vor Marxheim verlor er in einer lang gestreckten Rechtskurve vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Audi, so die Beamten.

Unfall bei Marxheim: Auto kracht gegen Halle

Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte über das Bankett und einen Bach und prallte schließlich mit noch immer großer Wucht gegen eine gut 40 Meter neben der Straße stehende Maschinenhalle. Durch den Anstoß wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er sich weder befreien, noch jemanden verständigen konnte.

Erst gut sieben Stunden später, gegen 9.35 Uhr, bemerkte ein Passant das abseits der Straße an dem Stadel stehende Auto mit dem schwer verletzten Fahrer. Dieser wurde von der Feuerwehr Marxheim geborgen und mit starken Unterkühlungen per Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt geflogen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 11.000 Euro.

