13:36 Uhr

Mann spuckt und greift Frau an

Nach einem Streit auf einer Straße in Wemding wurde eine Spaziergängerin nach eigenen Angaben von einem Mann angespuckt, verfolgt und verletzt.

Nach eigenen Angaben ist eine 55-Jährige am Mittwoch um 13.05 Uhr beim Spazierengehen neben der Staatsstraße 2214 in Wemding mit einem Mann in einen heftigen Streit geraten. Laut der Polizei gab die Frau an, dass der angebliche Obdachlose sie angespuckt und danach verfolgt habe, um den Außenspiegel an ihrem geparkten Auto abzutreten. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten griff der Mann die Passantin an, wobei ihre Jacke beschädigt wurde. Der Angreifer lief in unbekannte Richtung davon.

Der Grund für den Streit ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen diverser Delikte wurde gegen unbekannt eingeleitet. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter 0906/ 706670. (pm)

