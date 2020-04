vor 16 Min.

Mann stellt sich Lkw in den Weg - und wird angefahren

Voraus geht eine verbale Auseinandersetzung, weil bei dem Laster die Klappe des Kühlergrills offensteht. Dennoch will der Brummifahrer los. Das hat Folgen.

Weil er einen Lastwagen an der Weiterfahrt hindern wollte, hat sich ein 43-Jähriger Mann aus Tapfheim eine Verletzung am Knie zugezogen. Was aber was zuvor passiert?

Laut Polizei stand am Dienstag um 9 Uhr der Sattelzug eines 26-jährigen niederländischen Berufskraftfahrers Höhe einer Parkbucht der Nürnberger Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Der 43-Jährige machte ihn – ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge ausgesprochen forsch – darauf aufmerksam, dass die Klappe seines Kühlergrills offenstehe. Der Brummifahrer gab zu verstehen, dass er dies wisse und wollte seine Fahrt trotzdem fortsetzen.

Lkw-Fahrer hupt mehrfach

Der Tapfheimer stellte sich daraufhin vor den 40-Tonner und ging trotz mehrfachen Hupens nicht aus dem Weg. Als der Lkw-Fahrer versuchte, langsam an dem stehenden Mann vorbeizurangieren, touchierte diesen das rechte Fahrzeugheck des Lastwagens. Der Mann fiel daraufhin um und verletzte sich am rechten Knie. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung folgte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde auf die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung bei dem Niederländer verzichtet, so die Gesetzeshüter.

