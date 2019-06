vor 18 Min.

Mann steuert betrunken in die Böschung

Mit Alkohol im Blut kam ein Mann bei Zirgesheim von der Straße ab.

Ein 42-Jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis fuhr mit seinem Auto am Samstag gegen 19.45 Uhr von Altisheim in Richtung Donauwörth. Eine dort lang gezogene Rechtskurve übersah er offenbar und fuhr geradeaus weiter, überquerte die Gegenfahrbahn und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Etwa 50 Meter weiter, am Fuße der Böschung, kam er schließlich zum Stehen. Der Mann konnte glücklicherweise unverletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Da dieser bei über ein Promille lag, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (dz)

