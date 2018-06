20:11 Uhr

Mann stirbt bei der Waldarbeit

Im Forst nahe Bayerdilling wird ein Toter entdeckt. Die Kripo ermittelt.

Von Wolfgang Widemann

Ein Mann ist nahe Bayerdilling bei Waldarbeiten gestorben. Dies geschah am Samstagnachmittag. Der Landwirt war – so erklärt die Polizei auf Anfrage – offenbar allein an einem Baum im Forst tätig. Einer anderen Person fiel auf, dass die Motorsäge dauernd lief. Der Zeuge schaute nach und entdeckte den Toten. Der Kriminaldauerdienst der Polizei übernahm die Ermittlungen, um die Umstände zu klären, die zum Tod des Mannes führten. Ersten Erkenntnissen zufolge sei davon auszugehen, dass er durch ein akutes gesundheitliches Problem starb.

Themen Folgen