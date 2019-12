16:56 Uhr

Mann verwüstet Innenraum von Auto

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Donauwörth ein Auto demoliert hat.

In Donauwörth ist ein 40-Jähriger ausgerastet. Honig auf Rückbank und Tritte gegen Türen.

Ein Mann hat in Donauwörth den Innenraum eines Autos verwüstet. Der 40-Jährige richtete erheblichen Schaden an. Der Polizei gelang es, den Verdächtigen zu ermitteln. Die Begründung für sein Verhalten ist ungewöhnlich.

Der Fall trug sich am Sonntag zwischen 7 und 8.45 Uhr im Hof eines Betriebs in der Dillinger Straße zu. Der schwarze Mercedes war unversperrt auf dem Gelände abgestellt. Der Täter setzte sich in den Wagen und verwüstete diesen. Zudem leerte er ein Honigglas und verteilte den Inhalt auf der Rückbank. Damit nicht genug: Der Mann trat noch von außen massiv gegen die Fahrzeugtüren.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Die Höhe des Schadens muss erst noch ermittelt werden. Der Verdächtige gab an, „aus dem Pkw Stimmen gehört zu haben, die ihn zu der Tat veranlassten“. Jetzt wird gegen den 40-Jährigen wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dz)

Themen folgen