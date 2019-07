vor 18 Min.

Mann wird aus Cabrio geschleudert

Die B2 in Richtung Donauwörth war zeitweise komplett gesperrt

Folgenschwerer Rempler auf der B2 bei Allmannshofen in Fahrtrichtung Donauwörth: Gestern Vormittag stießen ein Kleinwagen und ein Golf-Cabrio aus bisher nicht geklärten Gründen seitlich zusammen. Dadurch kam das Cabrio von der Straße ab und überschlug sich. Der 52-Jährige am Steuer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen werden.

Die B2 war nach dem Unfall zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Unfallgutachter wurde eingeschaltet – er soll klären, wie es zu dem Unfall gekommen war und wie er ablief.

Für die Polizei steht bislang fest: Um 8.20 Uhr überholte ein 36-jähriger Mann, der aus Franken stammt, mit seinem Kleinwagen ein Cabrio zwischen Allmannshofen und Druisheim. Nach dem Anstoß der beiden Wagen überschlug sich der offene Golf und prallte gegen einen Baum. Der 52 Jahre alte Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Am Cabrio entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4000 Euro.

