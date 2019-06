vor 3 Min.

Mann wird verletzt und beklaut: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Donauwörth am Vatertag und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Ein 33-Jähriger gerät in Donauwörth am Vatertag in Schwierigkeiten. War es ein Überfall?

Die Kripo Dillingen ermittelt nach einem Vorfall in Donauwörth, bei dem ein Mann verletzt wurde und dem Opfer auch das Handy abhanden kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten passierte am vorigen Donnerstag (Vatertag) zwischen 21 und 21.45 Uhr Folgendes: Der 33-Jährige aus dem Ries war auf dem Rückweg vom Stauferpark – dort hatte ein Fußballspiel stattgefunden – zum Bahnhof. In der Dillinger Straße gingen den Mann fünf Unbekannte von hinten an und stellten ihm ein Bein. Er stürzte und verlor sein Mobiltelefon. Dieses nahmen die Täter an sich. Außerdem wollten diese dem 33-Jährigen noch die Geldbörse abnehmen. Jedoch wurde das Quintett durch das Rufen eines Zeugen offenbar in die Flucht geschlagen. Die Unbekannten rannten in Richtung Stadtmitte davon.

Opfer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

Der Überfallene, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, erlitt durch den Sturz diverse Prellungen und Schürfwunden. Anschließend wurde er von einem Helfer zu Fuß zum Bahnhof begleitet und an der Treppe zum Haupteingang abgesetzt. Dort sprach der 33-Jährige nach eigenen Angaben einen Passanten an, der gerade vom Zug kam und ihn im Auto bis nach Megesheim mitnahm.

Die Kripo Dillingen sucht jetzt nach Zeugen. Insbesondere die mutmaßlichen Helfer sollen sich bitte schnellstmöglich melden. Telefon: 09071/56-0. (dz)

Themen Folgen