00:32 Uhr

Mannschaft passt zum Gerät

14 Floriansjünger aus Münster legen Leistungsprüfung ab

Zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr aus Münster haben ihren Ausbildungsstand in Grundlagen der technischen Hilfeleistung erweitert. Optimal von den Führungskräften vorbereitet legten insgesamt 14 Feuerwehrkräfte das Leistungsabzeichen von der ersten Stufe in Bronze bis zur letzten in Gold-Rot ab. Neben diversen Einzel- und Truppaufgaben wurde auch eine Einsatzübung abverlangt.

„Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“, so lautete das Einsatzstichwort. Die Prüflinge haben nun höchstens 240 Sekunden Zeit, um eine Verkehrsabsicherung zu erstellen, den Pkw zu sichern, eine verunfallte Person zu betreuen, die Einsatzstelle auszuleuchten und die Geräteablage vorzubereiten.

Die vorgegebene Zeit darf nicht überschritten werden

Sobald der Brandschutz sichergestellt ist, darf mit der Vornahme von Spreizer und Schneidgerät begonnen werden. Mit den Worten „Person befreit, an Rettungsdienst übergeben!“ wird die Zeitmessung beendet und der Aufbau bewertet. Ziel ist es, die vorgegebene Zeit nicht zu überschreiten und möglichst keine Fehler zu machen, was der Münsterer Wehr bestens gelang. Das reibungslose und geordnete Arbeiten überzeugte die Prüfer um Schiedsrichter Alexander Bendl aus Reimlingen, Kreisbrandmeister Dieter Beck aus Mönchsdeggingen und Kreisbrandmeister Gottfried Hackl aus Münster, welche der gesamten Mannschaft viel Lob aussprachen. In Münster würden Mannschaft und Gerät bestens zusammenpassen, so ein Schiedsrichter. Auch der örtliche Bürgermeister Gerhard Pfitzmaier sowie weitere Gemeindevertreter aus Münster machten sich ein Bild vom Leistungsvermögen der örtlichen Feuerwehr und gratulierten zur abgelegten Prüfung.

Kommandant Manuel Stangl dankte seinen Kameraden für das hohe Maß an Disziplin, die an den vier angesetzten Übungen an den Tag gelegt wurde.

Man kann sich glücklich schätzen, mit solch einer Mannschaft zusammenarbeiten zu können, so der Kommandant. Den anwesenden Ausbildern und dem 2. Kommandanten Thomas Meyr zollte er ebenfalls hohe Anerkennung. (dz)

Teilnehmer:

Sebastian Kolberg, Tobias Halbmeir, Marco Helfer, Michael Schmid;

Christoph Stuber;

Josef Halbmeir, Patrick Rosenberger;

Jürgen Spranz, Manuel Igelspacher, Sebastian Braun;

Stefan Halbmeir, Thomas Halbmeir, Norbert Kügle jr.

Werner Grünwald;

